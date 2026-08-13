Retorno de dois jogadores marca reapresentação do São Paulo

O treino do São Paulo nesta quinta-feira (13) foi marcado por novidades no CT da Barra Funda. O técnico Dorival teve o retorno de dois jogadores e iniciou a preparação para o duelo contra o Coritiba, às 21h (de Brasília) do sábado (15), pelo Campeonato Brasileiro.

Fora dos dois últimos jogos do Tricolor por conta de dores no músculo adutor da perna esquerda, Artur participou do início das atividades. O atacante realizou exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos no aquecimento. Em seguida, esteve com o restante do elenco em uma dinâmica de posse de bola com limitação de toques.

Logo depois, o jogador se juntou ao zagueiro Rafael Toloi, que permanece em tratamento de uma lesão na região posterior da coxa direita, para atividades específicas com a preparação física do clube.

Além do atacante, Nicolas Bosshardt também esteve no CT da Barra Funda. O lateral estava sendo preservado das atividades desde que se envolveu em um acidente de carro com vítima fatal no dia 4 de agosto.

Dessa maneira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bolívar, na altitude de La Paz, na última terça, realizaram exercícios regenerativos no campo. Em seguida, finalizaram com atividades internas no CT.

Já o restante do plantel do São Paulo participou de uma atividade de confrontos de dois contra um e três contra dois, além de um jogo em espaço reduzido.

O São Paulo treina mais uma vez nesta sexta-feira (14), quando Dorival Júnior deve esboçar o time que enfrentará o Coxa no Morumbis.

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