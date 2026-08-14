Tottenham faz oferta e Savinho pressiona por saída do City

Savinho quer deixar o Manchester City e o Tottenham está disposto a fazer um investimento pesado para tirá-lo de Manchester. O clube londrino colocou 85 milhões de libras (cerca de R$ 597 milhões) na mesa pelo atacante brasileiro, valor que atende à quantia inicialmente desejada pelo City. Mesmo assim, os ingleses ainda não deram o aval para a transferência.

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A vontade de Savinho em mudar de clube ficou evidente nesta quinta-feira (13), quando o jogador não participou do treinamento. Aos 22 anos, o brasileiro vê no Tottenham a possibilidade de assumir um papel mais importante e ganhar a sequência que não conseguiu no City. A expectativa por mais espaço também está relacionada aos próximos desafios da carreira, principalmente na Seleção Brasileira.

O interesse dos Spurs pelo atacante não começou agora. O Tottenham já acompanhava Savinho antes mesmo da chegada do técnico Roberto De Zerbi e voltou a buscar a contratação do jogador nesta janela. Desta vez, porém, a proposta é muito superior à apresentada no passado e coloca o City diante de uma decisão importante.

Em 2025, o clube de Manchester recusou uma oferta de 60 milhões de libras e decidiu manter o brasileiro no elenco. Na sequência, renovou o contrato do atacante até 2031. Apesar do vínculo longo, a situação mudou depois de mais uma temporada em que Savinho teve poucas oportunidades.

Ao longo de duas temporadas no City, o brasileiro acumulou 84 partidas, sete gols, 13 assistências e três títulos. Na última temporada, porém, iniciou apenas 14 dos 36 jogos que disputou. A pouca participação desde o começo das partidas acabou aumentando a insatisfação do jogador e abriu espaço para uma mudança de cenário.

Seleção Brasileira na mira

O momento também é importante pensando na seleção. Savinho foi titular na última Copa América, mas perdeu espaço posteriormente, justamente em um período marcado pela chegada de Carlo Ancelotti. Com um novo ciclo começando, o atacante entende que atuar regularmente em um grande clube da Premier League pode ser fundamental para recuperar espaço na equipe nacional.

Agora, o Tottenham aguarda a decisão do Manchester City. Com a proposta de 85 milhões de libras apresentada e Savinho pressionando pela transferência, a negociação entra em sua fase decisiva. Por fim, a tendência é que os clubes tentem chegar a um acordo antes do encerramento da janela, em 1º de setembro.

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