Internacional oferece trator à Justiça para penhorar dívida

O Internacional apresentou um trator como garantia em um processo movido pelo empresário Tiago Silva dos Santos. A ação cobra atualmente R$ 30,6 mil do clube gaúcho.

LEIA MAIS: Internacional acerta a contratação do atacante Niclas Eliasson

A dívida está relacionada a parcelas de uma comissão pela transferência do zagueiro Zé Gabriel. O defensor atuou pelo Internacional entre 2019 e 2021, enquanto o caso judicial envolve um acordo firmado pelas partes no ano passado.

Internacional oferece trator em processo judicial

O acordo estabelecido no ano passado previa a quitação da dívida pelo valor de R$ 85 mil. Entretanto, o cronograma de pagamentos não fechou integralmente. Enquanto isso, a empresa credora ingressou com uma cobrança judicial em maio de 2026.

No fim de maio, a 17ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre determinou que o Colorado quitasse o débito no prazo de três dias. A decisão também apontou a possibilidade de penhora de bens caso não realizasse o pagamento.

Na defesa apresentada à Justiça, o clube ofereceu um trator John Deere 5403 como caução. O veículo agrícola foi avaliado em mais de R$ 80 mil e apresentou em juízo para tentar suspender a execução da dívida enquanto os argumentos do Internacional passassem por análise.

O pedido de suspensão, porém, não foi concedido de forma imediata pelo magistrado responsável pelo caso. Antes de decidir sobre a garantia, o juiz Walter Jose Girotto determinou que a empresa credora se manifestasse sobre a idoneidade e a suficiência do trator.

Entenda a dívida

A empresa apresentou resposta aos argumentos do Internacional no último dia 11 de agosto. Dessa forma, o processo aguarda uma nova análise da 17ª Vara Cível sobre a aceitação do veículo oferecido como garantia e os próximos passos da cobrança.

A dívida está relacionada à transferência do zagueiro Zé Gabriel, que defendeu o Internacional entre 2019 e 2021. O jogador integrou o elenco colorado durante esse período, e a comissão pela negociação passou a discutir judicialmente após o descumprimento do acordo de pagamento.

O caso teve origem em uma dívida contraída durante a administração anterior do clube. Posteriormente, a atual gestão negociou o débito e firmou o acordo de quitação em 2025 com a empresa responsável pela cobrança.

Procurado sobre o processo, o Internacional informou que não irá se manifestar. O clube, entretanto, apresentou o trator como garantia no processo, enquanto a Justiça ainda avalia se o bem atende aos requisitos necessários para assegurar a cobrança.

Até o momento, não houve decisão definitiva sobre a aceitação do veículo agrícola como garantia. Assim, o processo permanece em tramitação e depende da análise do juiz responsável para definir o prosseguimento da execução da dívida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.