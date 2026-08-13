Com hat-trick relâmpago, Pafos cai da Liga Europa para o Salzburg

Ficou no quase. O Pafos (CHP), time de vários brasileiros incluindo David Luiz, passou perto de conseguir mais uma remontada nas fases eliminatórias da Liga Europa – a exemplo do que fizera na fase anterior contra o Hajduk (CRO). No entanto, após abrir 2 a 0 contra o Red Bull Salzburg (AUS), a equipe cipriota levou virada e ficou no 3 a 3, dando adeus mais cedo à competição europeia. Foi em duelo nesta quinta-feira (13/8), no Alphamega Stadium, em Limassol, no Chipre.

Os ex-jogadores do Fluminense Lelê e Biel marcaram na etapa inicial, já revirando após derrota por 1 a 0 na Áustria, na última quinta (6/8). Tabakovic, dos reforços do Salzburg para 26/27, porém, marcou um hat-trick “relâmpago” na etapa final (em 16 minutos) e confirmou a vaga dos Touros. Houve tempo para Mammadov empatar, mas o 3 a 3 foi insuficiente para os cipriotas.

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O jogo

O Pafos chegou ao primeiro gol logo aos 11′. Após cruzamento bem feito pela direita pelo brasileiro Bruno, outro brasuca, Lelê, bem posicionado, aproveitou para cabecear firme para o fundo da rede, abrindo o marcador. O segundo saiu aos 37′, em cobrança de falta direta de Biel, ex-Fluminense, Atlético-MG e Bahia.

Na etapa final, porém, o grandalhão Tabakovic, de 1,96m, que fazia apenas sua quarta partida com a camisa do Salzburg, resolveu para os visitantes. Autor do gol do magro 1 a 0 da ida, ele iniciou o show particular aos 9′. Foi quando David Luiz deu bote errado em Redzic, deixando espaço aberto na pequena área. O centroavante teve tempo para dominar, ajeitar e mandar no cantinho.

Três minutos depois, Goldar cometeu pênalti (mão na bola), com o bósnio convertendo para deixar tudo igual. O terceiro saiu aos 25′, aproveitando rebote já dentro da grande área. Mammadov, que acabara de entrar, chegou a reacender a esperança cipriota, empatando em 3 a 3 após assistência de Lelê. No fim, o resultado persistiu, com os austríacos avançando de fase.

Próximos passos

Agora, o Red Bull Salzburg vai para o desafio final antes de saber se disputará a Fase de Liga da Europa League. Será contra o time sueco Mjällby, que caiu para o Slovan Bratislava (TCH) na fase preliminar da Liga dos Campeões. O nome completo da equipe chama a atenção, aliás: Mjällby Allmänna Idrottsförening.

Já o Pafos “cai” para a Conference League, onde entra direto no último playoff antes da Fase de Liga. Por lá, pega o vencedor do duelo entre FK Auda (LET) e Dínamo City (ALB).

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