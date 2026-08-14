Paulinho avança e Bruno Fuchs treina sem restrições no Palmeiras

Após o lamentado empate em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Nubank Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (13) de olho no Brasileirão. A boa notícia foi a volta de Paulinho, que avançou em sua recuperação.

O atacante realizou exercícios de fisioterapia no gramado, como parte do tratamento de uma lesão muscular na coxa direita. Assim, ele está perto de ser entregue à transição física.

Contudo, ele não deve figurar na lista de relacionados para o jogo da volta contra o Cerro, em Assunção, na próxima quarta-feira. O lateral Khellven também trabalhou no gramado da Academia de Futebol.

Por outro lado, Abel Ferreira contou com Bruno Fuchs, que treinou sem restrições após passar por uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite. Já o lateral-esquerdo Jefté cumpre cronograma de recuperação de operação no joelho direito.

Os jogadores que estiveram por mais de 45 minutos em campo contra os paraguaios ficaram na parte interna do CT e realizaram atividades regenerativas. O restante do elenco alviverde foi a campo para um treino tático promovido pela comissão técnica.

O Palmeiras terá ainda mais uma atividade nesta sexta-feira, quando Abel Ferreira deve esboçar o time que enfrentar a Fluminense, no sábado (15). O duelo contra o Tricolor ocorrerá no Maracanã, às 16h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.