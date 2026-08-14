Internacional acelera busca por camisa 9 antes do Gre-Nal

O Internacional acelera os movimentos no mercado para contratar um novo centroavante. O principal alvo continua sendo Alex Arce, atacante do Independiente Rivadavia, da Argentina. A direção, porém, avalia outras possibilidades diante das dificuldades para avançar pelo equatoriano. A situação do clube argentino na Libertadores também interfere no planejamento do Internacional para a negociação.

A necessidade de reforçar o ataque ganhou ainda mais importância pela proximidade dos duelos contra o Grêmio na Copa do Brasil. O primeiro Gre-Nal das quartas está marcado para 27 de agosto, enquanto a volta ocorrerá em 3 de setembro. A intenção da diretoria é ter o novo atacante à disposição de Paulo Pezzolano antes dos clássicos.

Internacional define prazo para novo camisa 9

Alex Arce permanece como prioridade, mas a negociação ainda apresenta obstáculos. O avanço do Independiente Rivadavia na Libertadores pode dificultar a liberação do jogador, enquanto as condições financeiras também são avaliadas pela diretoria. Dessa forma, o departamento de futebol já trabalha com alternativas para a posição.

Os nomes analisados são mantidos em sigilo, mas as conversas seguem em andamento para encontrar uma opção que possa ser contratada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo clube. Recentemente, o Internacional também tentou Cédric Bakambu. O atacante da República Democrática do Congo disputou a última Copa do Mundo, mas as negociações não avançaram.

Enquanto busca um novo jogador para a posição, Pezzolano conta com poucas opções no elenco. Para o duelo contra o Remo, na próxima segunda-feira (17), no Beira-Rio, Alerrandro é atualmente o único centroavante disponível para o treinador. Jovens das categorias de base também participam dos treinamentos no CT Parque Gigante. Entretanto, a direção mantém a busca por um jogador experiente para reforçar o setor e aumentar as alternativas do treinador para a sequência da temporada.

A contratação ganhou prioridade especialmente pela maratona de partidas prevista para as próximas semanas. Além dos duelos eliminatórios da Copa do Brasil, o Internacional terá compromissos pelo Brasileirão e precisará administrar o elenco durante o calendário nacional.

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