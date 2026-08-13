Com Jardim, Flamengo perdeu apenas duas como visitante

O Flamengo conseguiu um importante empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta-feira (13/8), mantendo para lá de vivo o sonho do pentacampeonato da Libertadores. E o resultado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), reafirma a força que o Fla de Leonardo Jardim tem quando atua longe de seus domínios.

Desde que chegou ao Rubro-Negro, em março deste ano, o treinador conta com bons resultados quando está sob a condição de visitante. Apesar da eliminação na Copa do Brasil para o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), o Flamengo tem um bom retrospecto atuando longe do Maraca. Confira com o Jogada10!

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Flamengo tem bons números jogando fora de casa

Dos 39 pontos disputados até aqui sob as condições analisadas, o Fla levantou 23. Eles são, dessa forma, distribuídos em seis vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 58,9% de aproveitamento. O levantamento, aliás, ignora dois duelos contra o Fluminense no Maracanã. O primeiro deles, na estreia de Leonardo Jardim, aliás, pela final do Carioca, foi com mando neutro, o que significa que nenhum dos dois foi considerado mandante. Na ocasião, os rivais ficaram no 0 a 0, mas o Flamengo levantou o troféu após vencer nos pênaltis. O outro duelo com o Flu também teve final feliz para o lado rubro-negro do clássico, visto que, com dois golaços de Pedro, o Fla venceu por 2 a 1. Desta vez, porém, como visitante.

Jardim iniciou sua campanha fora de casa exatamente no Rio de Janeiro. Foi quando visitou o Botafogo, no Nilton Santos, com uma categórica vitória por 3 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão, em março. Depois, empatou com o Corinthians (1 a 1) e, então, conheceu sua primeira derrota: 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, também pelo Brasileiro.

Invicto na Libertadores

A partir daí, engrenou uma ótima sequência, com quatro vitórias em cinco jogos. Foram contra Cusco (2 a 0), pela Libertadores, Atlético-MG (4 a 0), pelo Brasileirão, Medellín (3 a 0 por W.O), na Liberta, e Grêmio (1 a 0), pelo Brasileiro. No meio do caminho houve o empate por 1 a 1 com o Estudiantes (ARG), pelo torneio continental, além da vitória citada contra o Flu como visitante.

Desde então, os resultados não foram tão favoráveis. Afinal, após derrotar o Grêmio, a equipe sucumbiu para o Vitória por 2 a 0, pela Copa do Brasil, dando adeus mais cedo ao certame. Ainda antes da Copa do Mundo, o time ficou no 1 a 1 com o Athletico, pelo Brasileirão. Após o Mundial, goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense e dois empates seguidos por 1 a 1. Primeiro, contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O último, por fim, a igualdade contra o Cruzeiro pela Libertadores. Ainda são pelo menos mais sete jogos fora de casa na temporada. Será que Jardim aumentará seus índices como visitante indigesto?

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