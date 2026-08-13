Sporting x Vitória de Guimarães: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting e Vitória de Guimarães se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 16h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela abertura da segunda rodada do Campeonato Português. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição após tropeçarem na estreia.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega o Sporting

O Sporting chega ao confronto depois de deixar escapar uma vantagem de 2 a 0 contra o Estrela da Amadora. Os Leões venciam até os minutos finais, mas sofreram o empate e ficaram apenas com um ponto. Para o primeiro jogo oficial diante da torcida nesta temporada, o técnico deve promover algumas mudanças.

Maxi Araújo retorna após cumprir suspensão na rodada inicial, enquanto Vagiannidis e Fresneda disputam uma vaga na lateral direita. Flávio Gonçalves também ganhou espaço após uma boa atuação contra o Estrela Amadora e pode continuar entre os titulares. No comando do ataque, Ioannidis, Luis Suárez e Rafael Nel são as opções de Tiago Margarido.

Ibrahima Ba e Debast estão recuperados e vão para o jogo. Por outro lado, Pote e Daniel Bragança seguem fora dos planos até o fim da janela de transferências e só devem voltar em setembro, caso permaneçam no clube.

Como chega o Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães também busca recuperação após começar a temporada com derrota. A equipe perdeu por 1 a 0 para o Arouca em casa, apesar de ter controlado boa parte da partida. O problema esteve na falta de eficiência nas finalizações e em um erro defensivo que acabou sendo decisivo para o resultado.

Para a visita a Lisboa, Tiago Margarido pode ter um desfalque importante. Isto porque Gustavo Silva é dúvida após deixar o jogo contra o Arouca de maca, com uma pancada no joelho direito sofrida no último lance da partida.

Por outro lado, Patrick Ouotro está liberado para fazer sua estreia, já que a documentação necessária para sua inscrição foi regularizada. Yeimar Mosquera ainda depende da chegada dos documentos para ficar à disposição da comissão técnica.

Sporting x Vitória de Guimarães

2ª rodada do Campeonato Português 2026/27

Data e horário: sexta-feira, 14/08/2026, às 16h15 (de Brasília).

Local: Estádio Alvalade, em Lisboa.

Sporting: Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Quaresma, Gonçalo Inácio e Rodrigo Dias; Sergi Altimira, Issa Doumbia e Rodrigo Zalazar; Geny Catamo, Maximiliano Araújo e Luis Suárez (Fotis Ioannidis). Técnico: Rui Borges.

Vitória de Guimarães: Oliwier Zych; Miguel Maga, Óscar Rivas, Thiago Balieiro e João Mendes; Mukendi, Gonçalo Nogueira e Samu; Oumar Camara, Telmo Arcanjo (Lohann Doucet) e Ndoye. Técnico: Tiago Margarido.

Árbitro: David Silva.

Auxiliares: Carlos Campos e José Pereira.

VAR: Manuel Oliveira.

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