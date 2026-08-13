Grêmio negocia contratação do volante Danilo Barbosa

O Grêmio negocia a contratação de Danilo Barbosa para reforçar o elenco na sequência da temporada. O volante de 30 anos pertence ao Al Ula, da segunda divisão da Arábia Saudita. O jogador aparece como alternativa para o meio-campo após a saída de Leonel Pérez, emprestado ao Racing.
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Além disso, Danilo Barbosa também pode atuar como zagueiro e ampliar as opções defensivas do técnico Luís Castro. A relação com o treinador português é um dos pontos da negociação. O jogador trabalhou com Luís Castro no Botafogo entre 2022 e 2023, período em que participou da campanha do clube carioca.
Danilo Barbosa pode reencontrar Luís Castro
O Grêmio busca avançar nas tratativas com o Al Ula para viabilizar a chegada do jogador, de acordo com a “GZH”. Além disso, Danilo Barbosa também despertou interesse do Vasco recentemente. O clube carioca realizou uma sondagem pelo volante, que possui contrato com o Al Ula até junho de 2028.
Na última temporada, o brasileiro disputou 35 partidas pelo clube saudita. Enquanto isso, marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências, mantendo participação frequente na equipe. A versatilidade é outro fator considerado pelo Grêmio na negociação. Além de atuar como volante, Danilo Barbosa pode ser utilizado na defesa, característica que, nesse sentido, oferece ao treinador mais alternativas para montar a equipe.
Revelado pelo Vasco, o jogador construiu boa parte da carreira no futebol brasileiro antes de seguir para o exterior. No país, também defendeu Palmeiras e Botafogo, acumulando títulos importantes pelas duas equipes. Pelo Alviverde, Danilo Barbosa fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2021. Posteriormente, no Glorioso, conquistou novamente o torneio em 2024 e também o Brasileirão.
Nesse sentido, o currículo internacional do volante inclui passagens por clubes de diferentes países. Danilo Barbosa atuou por Nice, da França, Braga e Benfica, de Portugal, Standard Liège, da Bélgica, e Valencia, da Espanha. Agora, o Grêmio trabalha para avançar na negociação e definir as condições para a transferência.
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