Olympique de Marselha x Atlético de Madrid: escalações e onde assistir

Olympique de Marselha e Atlético de Madrid se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 12h30 (de Brasília), no Orange Vélodrome, em Marselha, no último amistoso das duas equipes antes do início das competições nacionais. O confronto serve como preparação final para dois elencos que passaram por grandes mudanças durante a janela de transferências.

Onde assistir

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

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Como chega o Olympique de Marselha

O Marselha encerra sua preparação para a nova temporada diante do Atlético de Madrid, em um dos testes mais importantes antes da estreia oficial. A equipe comandada por Habib Beye teve uma pré-temporada de altos e baixos, com três vitórias e uma derrota nos quatro amistosos disputados. O ataque funcionou bem, com 11 gols marcados, mas a derrota por 3 a 0 para o Nice expôs problemas defensivos que ainda preocupam. Na última temporada, o Marseille terminou a Ligue 1 na quinta colocação, com 59 pontos, e chega para 2026/27 após uma grande reformulação no elenco.

Para o duelo, Beye deve manter uma base próxima daquela utilizada na vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, no teste mais recente. Além disso, o treinador ainda busca encontrar soluções para o setor ofensivo após as saídas de Greenwood e Aubameyang. Amine Gouiri e Igor Paixão aparecem como principais referências no ataque, enquanto Timothy Weah e Himad Abdelli são algumas das novidades do elenco. O goleiro Jeffrey De Lange também deve continuar como titular após a saída de Gerónimo Rulli para o City.

Como chega o Atlético de Madrid

O Atlético também chega ao último amistoso de preparação antes do início da temporada. A equipe de Diego Simeone teve uma pré-temporada mais irregular, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos. Entre os resultados negativos estão as derrotas para o Manchester United, por 2 a 1, e City, por 3 a 1. O período também serviu para Simeone testar jovens e novos jogadores, especialmente diante do grande número de mudanças no elenco.

Para o duelo desta sexta-feira, a tendência é de uma escalação mais próxima daquela que será utilizada na estreia de LaLiga. Após utilizar vários jogadores da base contra o City, Simeone deve dar mais espaço aos principais reforços, como Alejandro Grimaldo, Lee Kang-in e Morten Hjulmand. O Atlético também terá de lidar com a saída de Griezmann, mas ainda conta com nomes como Julián Álvarez, Ademola Lookman e Alexander Sorloth no ataque. Por fim, não há informações de desfalques importantes por lesão ou suspensão para o amistoso.

Olympique de Marselha x Atlético de Madrid

Amistoso internacional

Data e horário: sexta-feira, 14/08/2026, às 12h30 (de Brasília).

Local: Orange Vélodrome, em Marselha.

Olympique de Marselha: De Lange; Weah, Balerdi, Cornelius, Emerson; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixão; Gouiri. Técnico: Habib Beye.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Lookman, Koke, Hjulmand, Lee Kang-in; Alvarez, Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

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