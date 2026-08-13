Meia croata é regularizado no BID e pode estrear pelo Grêmio

O meia Filip Krovinovic deve ser a novidade do Grêmio para o duelo contra o Atlético no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Afinal, o croata teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (13) e pode aparecer entre os relacionados do técnico Luís Castro.

Na última quarta, o jogador teve o visto de trabalho publicado no Diário Oficial da União (DOU) e tem condições legais de estrear pelo Imortal. Ele chegou ao clube indicado pelo treinador e tem a missão de resolver o problema do setor criativo.

Krovinovic vem participando normalmente das atividades no CT Luiz Carvalho desde sua chegada ao Tricolor gaúcho, no fim de julho. Além disso, o meio-campista possui uma relação profissional anterior com Luís Castro, com quem trabalhou no Rio Ave, de Portugal.

Os dois estiveram juntos na temporada 2016/2017, quando o treinador português comandava a equipe. Agora, o reencontro acontece no futebol brasileiro, com Krovinovic buscando espaço no elenco gremista.

Por outro lado, Luís Castro ainda terá duas sessões de treinamento antes da viagem para Belo Horizonte. Nesse período, o treinador definirá a formação para o confronto e vai avaliar as condições do novo reforço. Por enquanto, o Grêmio ocupa a 14ª posição do Brasileirão, com 25 pontos, enquanto o Santos, primeiro clube dentro do Z4, soma 22.

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