Marcão comanda treino e inicia preparação no Fluminense

O Fluminense se reapresentou nesta quinta-feira (13), no CT Carlos Castilho, e iniciou preparação para o confronto contra o Palmeiras, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. Esta foi a primeira atividade sem o técnico Luis Zubeldía, demitido no início da manhã pela diretoria tricolor.

Dessa maneira, o treino ficou sob a responsabilidade de Marcão, auxiliar técnico e integrante da comissão técnica permanente. O ex-jogador tricolor ficará como comandante interino até a cúpula do clube definir um novo nome.

Aliás, Marcão estará à beira do campo contra o Palmeiras, no sábado. A tendência é que ele comande também o Fluminense contra o Independiente Rivadavia na próxima terça-feira, na Argentina, pela Libertadores. O Tricolor precisa da vitória para avançar às quartas de final da competição após empatar em 0 a 0 no Maracanã.

Para o duelo contra o líder do Brasileirão, o zagueiro Ignácio não joga. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Freytes e Millán estão lesionados e também desfalcam o Fluminense, assim como o atacante John Kennedy.

Nesta sexta-feira, o Tricolor encerra a preparação para o jogo contra o Palmeiras. Joga no sábado e, no domingo, faz mais uma atividade no Rio de Janeiro antes de viajar para Mendoza, onde jogará contra os argentinos na luta pela classificação na competição continental.

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