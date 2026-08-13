Cristiano Ronaldo volta ao Al-Nassr com novo visual após casamento

Cristiano Ronaldo voltou aos treinos do Al Nassr nesta quinta-feira (13), apenas dois dias depois de se casar com Georgina Rodríguez, em uma cerimônia privada realizada em Cascais, Portugal. O atacante português chamou atenção logo na chegada ao centro de treinamento por uma mudança no visual: apareceu com o cabelo loiro.

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O Al-Nassr publicou imagens do retorno do jogador e brincou com a novidade.

“Vejam quem acabou de chegar ao Al-Nassr”, escreveu o clube saudita nas redes sociais.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo não participou da pré-temporada do Al-Nassr após defender Portugal na Copa do Mundo de 2026. O atacante também retornou depois dos compatriotas João Félix e Samu Costa, reforço contratado pelo clube para a nova temporada.

O Al-Nassr estreia oficialmente no Campeonato Saudita neste sábado (15), contra o Al Fateh. Como Cristiano Ronaldo acabou de se reapresentar, ainda não está definido se o português estará em campo na primeira rodada.

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