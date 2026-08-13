Benfica empata com Hearts e avança aos playoffs da Liga Europa

O Benfica está nos playoffs de acesso à fase de liga da Liga Europa. Nesta quinta-feira (13), a equipe portuguesa empatou por 1 a 1 com o Hearts, na Escócia, e confirmou a classificação graças à goleada por 6 a 1 conquistada no jogo de ida, no Estádio da Luz, em Lisboa.

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Com a ampla vantagem construída no primeiro confronto, o Benfica entrou em campo com tranquilidade para administrar o resultado. Mesmo assim, o Hearts conseguiu abrir o placar aos 32 minutos do segundo tempo, com Tomás Magnússon. A resposta portuguesa, porém, foi imediata: dois minutos depois, Lukebakio deixou tudo igual e praticamente encerrou qualquer possibilidade de reação dos escoceses.

Dessa maneira, o Benfica terá o Aarhus, da Dinamarca, pela frente na última etapa antes da fase de liga da competição. Os confrontos estão marcados para os dias 20 e 27 de agosto. O time dinamarquês chega ao playoff após ser eliminado pelo Sabah, do Azerbaijão, na terceira fase preliminar da Champions.

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