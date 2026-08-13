Flamengo reavaliará Bruno Henrique, dúvida contra o Cruzeiro

O atacante Bruno Henrique surge como dúvida no Flamengo para atuar no jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (19/8), no Maracanã. Ainda com dores no tornozelo esquerdo após a entrada de Matheus Henrique, da Raposa, aos 10′ do primeiro tempo, o jogador seguirá sendo avaliado pelo departamento médico do clube nos próximos dias.

Mesmo com o inchaço nos ligamentos, BH – que saiu mancando do Mineirão – ainda não realizou exames, segundo informações do “ge” desta quinta-feira (13/8). Nesta sexta (14/8), quando o elenco treina novamente, às 10h (de Brasília), passará por nova avaliação para entender a evolução da dor na região.

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Dessa forma, a tendência é que Bruno Henrique não viaje a Mirassol para o confronto de domingo (16/8), pelo Brasileirão, visando se recuperar a tempo do jogo contra o Cruzeiro. Assim, deverá desfalcar a equipe contra o Leão Caipira, em duelo válido pela 23ª rodada.

Jogador verbalizou irritação

Abalado com as dores, BH27 também reclamou sobre a não expulsão de Matheus Henrique na jogada em questão. Segundo o próprio, o árbitro Yael Falcón Pérez (ARG) falou aos jogadores que a entrada do volante cruzeirense não foi de alta intensidade.

“(…) Estou com muita dor no ligamento do tornozelo. O que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, que não foi com intensidade alta e ficou por isso mesmo. E o f*dido estou eu agora! Mas agora é ver o que o Flamengo faz aí, porque a minha parte eu fiz”, disse na zona mista.

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