PSG acerta contratação de campeão do mundo

PSG e Barcelona chegaram a um acordo para a transferência de Ferrán Torres. De acordo com informações divulgadas pelo jornal L’Équipe nesta quinta-feira (13), o clube francês pagará cerca de 50 milhões de euros pelo atacante espanhol, que já havia demonstrado interesse em se transferir para Paris. O jogador deve assinar contrato por cinco temporadas.

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Campeão do mundo em 2026, Ferrán Torres também foi o autor do gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na final, vencida por 1 a 0. O atacante é esperado nos próximos dias em Paris para realizar exames médicos e concluir os últimos detalhes do acordo.

A contratação faz parte do movimento do PSG para reforçar o setor ofensivo. O clube perdeu recentemente Gonçalo Ramos, que se transferiu para o Milan, e Lee Kang-in, contratado pelo Atlético de Madrid. As duas negociações renderam 70 milhões e 45 milhões de euros, respectivamente, com um total de 115 milhões de euros (R$ 690 milhões).

Dessa maneira, Torres será o quarto reforço do PSG nesta janela, juntando-se ao goleiro italiano Alessandro Longoni, Lucas Digne e Maghnes Akliouche. A diretoria, porém, ainda trabalha em outras movimentações. Zion Suzuki, goleiro japonês do Parma, está próximo de assinar contrato e pode abrir espaço para a saída de Lucas Chevalier. Por fim, o clube francês também avalia a chegada de Mika Godts, do Ajax.

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