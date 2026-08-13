Lyanco tem lesão confirmada e vira desfalque importante no Atlético

O Atlético ganhou um problema para as próximas partidas da temporada. Afinal, o zagueiro Lyanco teve diagnosticada uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo e vai desfalcar o Galo por um longo período. Ele deixou o campo contra o Bragantino, na última quarta-feira, sentindo muitas dores.

Titular contra o Massa Bruta pela Sul-Americana, Lyanco sentiu o problema ainda no primeiro tempo. Após dividida com um adversário, o defensor sentiu dores e acabou substituído por Vitor Hugo.

O Galo não divulgou o tempo de recuperação do jogador. Contudo, quem teve uma lesão semelhante foi o volante Allan, atualmente no Corinthians. O atleta ficou cerca de dois meses fora em tratamento.

Lyanco iniciou o ano fora de ação após lesão no Tendão de Aquiles do pé esquerdo, sofrida em outubro do ano passado. Ele foi recuperando ritmo de jogo aos poucos e vinha formando a zaga titular com Ruan Tressoldi. Nesta temporada, disputou 17 partidas pelo Atlético.

Agora, o técnico Eduardo Domínguez deve escalar Vitor Hugo como titular ao lado de Ruan Tressoldi. Léo Duarte, contratado nesta janela de transferências, ainda não estreou e segue no departamento médico em recuperação de uma lesão na coxa direita.

Por outro lado, o Atlético anunciou o retorno do zagueiro Vitão e do volante Patrick. O defensor se recuperou de lesão muscular na panturrilha esquerda. Já o meio-campista passou por cirurgia em abril para corrigir lesão ligamentar complexa no joelho direito. Ele não atua desde junho do ano passado.

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