Thiago Silva elogia Zubeldía após demissão: “Deixa legado de trabalho”

Mesmo com desligamento, Luis Zubeldía não deixou o Fluminense sob descontentamento dos jogadores – muito pelo contrário. Nesta quinta-feira (13/8), o zagueiro Thiago Silva postou, nas redes sociais, uma mensagem de agradecimento ao técnico argentino e destacou a parceria desde o princípio. Além do treinador, o capitão também elogiou toda comissão técnica.

“A despedida nunca é fácil, principalmente quando dividimos o dia a dia com pessoas tão competentes e humanas. Quero agradecer de coração a você, mister, e a toda comissão por tudo que construímos juntos. Mais do que excelentes profissionais, vocês são pessoas da melhor qualidade, que deixam um legado de trabalho, respeito, dedicação e caráter. Foi uma honra compartilhar essa caminhada, aprender com cada um de vocês e viver momentos que ficarão pra sempre na memória. Desejo muito sucesso nos próximos desafios”, disse o zagueiro.

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Zubeldía comandou o Fluminense por 61 jogos, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Assim, o time teve 60.3% de aproveitamento ao longo de 10 meses e 22 dias. No período, ele teve como melhor resultado o quarto lugar no Brasileirão. O Tricolor foi vice do Carioca de 2026 e chegou à semifinal da Copa do Brasil de 2025, além das oitavas da Copa do Brasil e Libertadores de 2026.

Agora, o auxiliar permanente do Fluminense, Marcão, assume o comando do time para a partida contra o Palmeiras, neste sábado (15/8), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O ídolo, aliás, pode permanecer à beira do campo na decisão contra o Independiente Rivadavia, pelo duelo de volta das oitavas da Libertadores.

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