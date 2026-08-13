Sport x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas, Sport e Londrina fazem duelo nesta sexta-feira (14/8), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha está na 10ª posição, com 32 pontos, e não quer perder de vista o G6. O Tubarão, por sua vez, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos. Mesmo se vencer, segue na mesma posição por conta da diferença para o Ceará, que tem 25 no momento.

No retrospecto geral, a vantagem também é do Sport. Em dez confrontos desde 2002, todos pela Série B, o time pernambucano venceu sete vezes, enquanto houve dois empates e apenas uma vitória do Londrina.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Sport

A equipe do Sport entra para o confronto com cinco jogos sem derrota, mas encara uma sequência de quatro empates e uma vitória. Em um recorte de 10 jogos, o Leão acumula sete com placar igual, duas derrotas e apenas um triunfo. Assim, a busca pelos três pontos é importante. Na última rodada, superou o Vila Nova, fora de casa.

O treinador Gilmar Dal Pozzo perdeu o lateral-direito Augusto Pucci, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Claudinho aparece como provável substituto.

“Está todo mundo bem focado, concentrado, depois de ter trabalhado muito bem durante a semana. Vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos dentro de casa, aproveitando o fato de termos vencido fora, e começar a ter uma sequência positiva na competição”, disse o zagueiro Marcelo Ajul.

Como chega o Londrina

O time paranaense, entretanto, procura mudar a situação enquanto ainda existe tempo na competição. Na zona de rebaixamento, o time não vence há cinco jogos, sendo três derrotas consecutivas. Além disso, é o terceiro time mais vazado na Série B, com 32 gols contra. Fica, afinal, atrás somente da lanterna Ponte Preta (41) e do América-MG (33). Uma triunfo – ainda mais fora de casa – pode dar confiança ao time.

Dentro das quatro linhas, o Londrina terá um desfalque no sistema defensivo. O zagueiro Wallace cumpre suspensão por cartão amarelo na derrota contra o Goiás. A tendência, assim, é que Yago Lincoln volte para formar dupla de zaga com Gabriel Lacerda. Por outro lado, o atacante Paulinho Moccelin volta a ser uma opção do técnico Rogério Micale para o ataque, após cumprir suspensão no último jogo.

SPORT x LONDRINA

Série B do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data-Hora: 14/8/2026 (sexta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Willian Oliveira, Zé Gabriel e Diego Hernández; Chrystian Barletta, Perotti e Clayson. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

LONDRINA: Maurício Kozlinski; Nino Paraíba, Wallace, Gabriel Lacerda e Heron; Tárik, João Vitor e Lucas Marques; Pablo Dyego, Paulinho Moccelin e Raí Nascimento. Técnico: Rogério Micale.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

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