Maicon volta ao Morumbis e destaca carinho pelo São Paulo: “Especial”

O próximo compromisso do Coritiba no Brasileirão será marcado por um reencontro especial para Maicon. Neste sábado (15), às 21h, o zagueiro estará de volta ao Morumbis para enfrentar o São Paulo. O jogador defendeu o Tricolor entre 2016 e 2017 e disputou 74 partidas, com cinco gols marcados.

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Quase dez anos depois de deixar o Tricolor, Maicon mantém uma relação de carinho com o clube, a torcida e o estádio. Contratado após oito temporadas no futebol português, o zagueiro rapidamente conquistou espaço no São Paulo e ganhou da torcida o apelido de “God of Zaga”, em referência ao personagem Kratos, do videogame “God of War”.

“Já são quase dez anos da minha saída, mas eu guardo ótimas lembranças dos momentos, da torcida e do Morumbi. Sempre recebo muito carinho dos torcedores do São Paulo, um clube que marcou a minha trajetória por ter, de certa forma, me apresentado para o futebol brasileiro, já que eu vinha de muitos anos atuando em Portugal. É um reencontro especial, mas agora eu estarei com um visual diferente (risos)”, afirmou Maicon, que recentemente adotou tranças no cabelo.

Maicon tem bons números pelo Coritiba

Se o reencontro com o São Paulo resgata uma passagem importante de sua carreira, Maicon também tem boas lembranças de sua trajetória recente no Coritiba. Afinal, na campanha do título da Série B de 2025, o zagueiro foi um dos pilares da equipe, dona da melhor defesa da competição, com apenas 23 gols sofridos e 21 partidas sem ser vazado em 38 rodadas.

Após sofrer uma lesão pouco antes da pausa para a Copa do Mundo, o camisa 3 voltou a ficar à disposição na retomada do Brasileirão e participou da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no último fim de semana. Agora, terá pela frente justamente o clube que fez parte de uma das primeiras grandes etapas de sua trajetória no futebol brasileiro.

“Foi uma vitória fundamental para o que queremos na competição. A equipe vinha de alguns resultados que estavam nos incomodando. Mas a Série A é isso, o nível é muito alto e temos que estar ligados em todos os minutos de todos os jogos. O São Paulo será um adversário muito difícil, mas estamos preparados para buscar pontos”, finalizou o zagueiro, que soma 51 jogos pelo Coritiba.

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