Palmeiras pretende tomar medidas e reclama da expulsão de Andreas Pereira

O Palmeiras considera equivocada a expulsão de Andreas Pereira no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño-PAR, na última quarta-feira (12), e decidiu como vai agir diante do caso. A informação é do portal “Itatiaia”.

Dessa forma, o clube tomará as providências cabíveis junto à Conmebol por considerar evidente o erro da arbitragem, comandada pelo uruguaio Nicolás Taran, no Nubank Parque. Por enquanto, o Alviverde não fará manifestação pública sobre o episódio. O clube, vale lembrar, costuma se posicionar nas redes sociais sobre questões relacionadas à arbitragem.

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Aos 27 minutos do segundo tempo, Andreas Pereira fez um movimento com o braço para se desvencilhar da marcação adversária. A arbitragem interpretou o gesto como agressão e aplicou o cartão vermelho direto. Com a expulsão, o meia está suspenso e não poderá atuar no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (19), em Assunção, no Paraguai.

Os jogadores do Palmeiras contestaram a decisão, mas não conseguiram reverter a punição. Ao deixar o campo, o atleta do Alviverde afirmou: “Não fiz nada”, mas não convenceu a arbitragem.

Depois de um tento anulado para o adversário e a expulsão de Andreas Pereira, Flaco López abriu o placar para os donos da casa. No entanto, Pablo Vegetti deixou tudo igual aos 48′ do segundo tempo, em falha do goleiro Carlos Miguel.

Comandante opinou sobre o vermelho

O técnico Abel Ferreira considerou a decisão rigorosa e comparou o lance com uma entrada sofrida por Vitor Roque no primeiro tempo da partida, válida pela ida das oitavas de final da Libertadores.

“Acho que fizemos um belíssimo jogo. Tendo em conta o adversário e todos os agarrões que o árbitro permitiu, a expulsão foi muito rigorosa se comparar a entrada no Roque na primeira parte, que nem na bola toca”, disse

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