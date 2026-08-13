Empresa aciona a Justiça por dívida de R$ 6 milhões do São Paulo

O São Paulo recebeu uma notícia nada positiva fora de campo. A Seth Sports Agency LLC acionou o STJ (Superior Tribunal de Justiça) por uma dívida de aproximadamente R$ 6 milhões do Tricolor envolvendo a contratação de Jhegson Méndez, que defendeu o clube em 2023. A informação inicial pelo Uol.

A cobrança teve início por uma dívida de US$ 1 milhão referente ao não pagamento de 70% dos direitos econômicos do jogador equatoriano.

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Em decisão definitiva tomada em janeiro, o CAS (Corte Arbitral do Esporte) condenou o São Paulo. Com juros e correção monetária, a cobrança total alcança cerca de R$ 6 milhões, sem possibilidade de recurso na corte internacional.

O processo no STJ, aliás, não é uma nova condenação nem reavalia a dívida do São Paulo. O tribunal apenas realiza a homologação de sentença estrangeira, um procedimento que verifica os requisitos formais (como garantia de defesa) para que a decisão do CAS tenha validade jurídica no Brasil.

Se o STJ homologar a decisão, a Seth poderá cobrar a dívida na Justiça brasileira caso o São Paulo não pague. O tribunal, entretanto, ainda não notificou o clube, que aguarda citação oficial para se pronunciar.

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