Colidio é regularizado no BID e pode estrear pelo Vasco

Facundo Colidio está liberado para fazer sua estreia pelo Vasco. O atacante argentino teve o registro publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira (13) e já pode ser relacionado para a próxima partida do Cruz-Maltino.

LEIA MAIS: Vasco tenta novo empréstimo com Marcos Lamacchia antes de venda da SAF

Anunciado pelo clube na última terça-feira (11), Colidio deixou o River Plate e assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2029.

Outro reforço argentino, Santiago Sosa, também teve sua documentação regularizada nesta quinta, o que coloca os dois à disposição para o duelo contra o Santos, domingo (16), às 16h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar da liberação para o Brasileirão, a dupla não poderá defender o Vasco nas oitavas de final Sul-Americana. Colidio e Sosa acabaram não sendo inscritos a tempo para a disputa desta fase e, por isso, estão fora dos confrontos com o Olimpia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.