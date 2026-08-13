Vasco domina, mas fica no empate com Olimpia na Sul-Americana

O Vasco empatou por 0 a 0 com o Olimpia nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Diante da torcida, o Cruz-Maltino teve um bom desempenho no primeiro tempo, quando controlou as ações, criou oportunidades e levou perigo ao gol paraguaio. No entanto, o ritmo caiu na segunda etapa e a equipe terá que buscar a classificação no segundo confronto, no Paraguai.

LEIA MAIS: Colidio é regularizado no BID e pode estrear pelo Vasco

O goleiro Oliveira foi o principal responsável por manter o placar zerado. O arqueiro do Olimpia fez boas defesas em finalizações de Rojas, David, Nuno Moreira e Puma Rodríguez. O Vasco terminou a primeira etapa com oito chutes, contra nenhum do adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem.

O jogo

O Vasco tomou conta das ações no primeiro tempo em São Januário. O time controlou a posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em gol. O Cruz-Maltino criou as principais oportunidades e obrigou o goleiro Oliveira, do Olimpia, a trabalhar bastante, com defesas importantes em finalizações de Rojas, David, Nuno Moreira e Puma Rodríguez. Ao todo, a equipe de Pedro Emanuel finalizou oito vezes, enquanto os paraguaios não levaram perigo ao gol vascaíno. Porém, mesmo com a superioridade, o placar permaneceu zerado.

Na volta do intervalo, o Vasco não conseguiu repetir o ritmo apresentado no primeiro tempo. A equipe continuou com maior controle da partida, mas passou a criar menos e praticamente não levou perigo ao gol do Olimpia. Aos 11 minutos, Pedro Emanuel promoveu duas mudanças, com Hinestroza e Spinelli substituindo Nuno Moreira e Adson. Depois, Ramon Rique, Lucas Piton e Zuccarello também entraram, mas as alterações não foram suficientes para mudar o cenário. Nos minutos finais, o Vasco tentou aumentar a pressão em busca do gol da vitória e chegou a criar uma boa oportunidade nos acréscimos, mas Spinelli desperdiçou a chance. O jogo terminou sem gols em São Januário.

VASCO 0X0 OLIMPIA (PAR)

Copa Sul-Americana- Oitavas de final

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ).

Data e hora: 13/8/2026, às 19h (de Brasília).

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Piton, aos 21’/2ºT); Barros, Thiago Mendes (Ramon Rique, aos 21’/2ºT), Rojas; Adson (Spinelli, aos 11’/2ªT), David (Zuccarello, aos 37’/2ºT), Nuno Moreira (Hinestroza, aos 11’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.

OLIMPIA (PAR): Olveira, Raúl Cáceres, Bentaberry, Gamarra, Matus; Quintana (Alfonso, aos 9’/2ªT), Sánchez (Ortiz, aos 40’/2ºT); Cardozo, Delmas (Alan Rodríguez, aos 40’/2ºT), Romeo Benítez (Lezcano, aos 18’/2ºT; Romero (Caballero, aos 17’/2ºT). Técnico: Pablo Sánchez.

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

Auxiliares: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastian Raineri (ARG).

VAR: Germán Delfino (ARG).

Cartões amarelos: Thiago Mendes, Rojas (VAS); Fernando Cardozo, Alfonso (OLI).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.