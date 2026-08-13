Chefe da arbitragem do Ceará terá que usar tornozeleira eletrônica

Indiciado por importunação e assédio sexual, Paulo Silvio dos Santos, Presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), será obrigado a utilizar tornozeleira eletrônica. A decisão foi determinada após o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) conceder uma medida protetiva cautelar a uma das quatro árbitras que acusam Paulo Silvio.

De acordo com o ‘Diário do Nordeste’, o chefe de arbitragem do Ceará, que está licenciado do seu ofício, está proibido de manter qualquer tipo de contato com a árbitra e seus familiares. A medida vale para ligações telefônicas, aplicativos de mensagens e redes sociais. Para além disso, Paulo Silvio também terá que respeitar uma distância mínima de 300 metros, e também não poderá fazer contato com as testemunhas do processo.

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A juíza Adriana da Cruz Dantas, responsável por determinar a medida protetiva a uma das árbitras, destacou que tomou a decisão por ver “presença de elementos suficientes para o deferimento das medidas postuladas”, segundo o ‘Diário do Nordeste’.

Sendo assim, Paulo Silvio dos Santos tem até 24 horas para passar a utilizar uma tornozeleira eletrônica para seu monitoramento a partir do momento da intimação. Desse modo, caso não cumpra a medida, Paulo pode ser preso de forma preventiva.

Entenda o caso

Em julho deste ano, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) concluiu inquérito que apurou as denúncias de importunação e assédio sexual supostamente praticados contra as árbitras da Federação Cearense de Futebol.

Na apuração do caso, Paulo Silvio dos Santos foi indiciado pelos crimes de importunação sexual e assédio sexual. Sendo assim, a decisão da PCCE foi encaminhada ao Poder Judiciário do estado do Ceará para que as providências cabíveis fossem tomadas.

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