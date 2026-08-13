Com Neymar e Gabigol decisivos, Santos vence o Macará na Sula

Com Neymar de garçom, o Santos saiu na frente no seu duelo pelo mata-mata das oitavas de final com o Macará. Nesta quinta-feira, 13/8, na Vila Belmiro, o Peixe venceu os equatorianos de virada, por 2 a 1. Saiu atrás logo no início, com Posse. Mas Gabigol empatou ainda no primeiro tempo, em belo passe de Neymar, e celebrou seu gol 100 com a camisa santista. No segundo tempo, após ter dois gols de Gabigol anulados (ambos com participação de Ney), o Santos virou aos 30 minutos com Willian Arão, que fez seu primeiro gol pelo time em 47 jogos, concluindo escanteio de Neymar. Ney fez boa partida e deu alguns sustos quando sentiu o pé e o joelho na primeira etapa, mas seguiu até o fim.

A vitória animou a torcida (10.257 pagantes, sendo que cada torcedor que comprasse ingresso ganhava outro, se quisesse). Agora, o time paulista joga pelo empate no jogo de volta, que será no dia 20, em Ambato, no Equador. O Macará, se vencer por um gol, leva a disputa aos pênaltis. Por dois gols, se classifica diretamente. O vencedor deste jogo enfrentará Atlético Mineiro ou Bragantino. No jogo de ida, em Bragança, Galo 1 a 0.

Macará surpreende o Santos

O Santos até começou bem. Aos dois minutos, Neymar cobrou falta que obrigou o goleiro Rodrigo Rodríguez a fazer grande defesa, mandando a escanteio. Porém, aos três, o Macará quase marcou em jogada de Viera pela esquerda de Campanha, mas, com o gol vazio, passou da bola. E, aos quatro, Viera, aberto pela esquerda, cruzou para a área. Arão (jogando de zagueiro) foi lento e viu Franco Posse se antecipar e chutar de primeira para fazer Macará 1 a 0.

Neymar buscava o jogo. Tentou passes sem sucesso, mas, aos 18 minutos, quando pisou em um lance de linha de fundo, começou a mancar. Mas apenas trocou de chuteira e seguiu. Contudo, Gabriel Menino, atuando como lateral-direito, sentiu lesão e teve de sair aos 24 minutos, durante a parada técnica, para a entrada do garoto Davizinho.

Neymar: passe para o gol 100 de Gabi e susto

E foi depois da parada que o Peixe passou a pressionar muito, mas sem sucesso nos arremates e perdendo mais um jogador machucado (Bontempo). Na melhor, Neymar, que começou a acertar bons passes, encontrou Gabigol, que chutou para a defesa de Rodríguez. No minuto seguinte, novo passe açucarado de Ney para Gabi entrar pela esquerda e bater por cima do goleiro para fazer o seu centésimo gol com a camisa do Santos e deixar tudo igual. Pouco depois Neymar deu um susto ao sentir o joelho ao pisar num buraco do gramado quando estava sozinho e sem a bola. Mas permaneceu em campo.

Peixe tem dois gols anulados

Veio o segundo tempo e Rollheiser (que entrara no lugar de Bontempo) fez boa jogada pela direita e rolou para Neymar, que fez o corta-luz deixando Gabigol livre para chutar e marcar. Mas desta vez o gol foi anulado por impedimento. Aos 14, mais uma vez Neymar achou Gabigol, que chutou para fazer o gol. E mais uma vez o VAR anulou por impedimento. Aos 17, Rodriguez fez duas grandes defesas em sequência em chutes de João Schmidt e, na sobra, em conclusão de Barreal, que acabou chutando em cima do goleiro equatoriano.

Afinal, Arão garante a vitória santista

O Santos merecia a virada. E ela veio aos 30 minutos. Neymar cobrou escanteio baixo, na primeira trave. Arão tocou de primeira e o goleiro Rodríguez conseguiu espalmar. Mas a bola já tinha entrado. Santos 2 a 1. E confusão na comemoração santista com Gabigol e o goleiro equatoriano. Ambos levaram amarelo. Na reta final, muitas faltas e amarelos. E uma falta que Neymar cobrou e quase ampliou. Mas o placar não foi mais alterado.

SANTOS 2×1 MACARÁ-EQU

Libertadores – Oitavas de Final (Jogo de ida)

Data: 13/08/2026

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 10.257

Renda: R$ 525.353,75

Gols: Franco Posse, 4’/1ºT (0-1); Gabigol, 43’/1ºT (1-1); Willian Arão, 30’/2ºT (2-1)

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Davizinho, 24’/1ºT), Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo (Rollheiser, 42’/1ºT); Neymar, Barreal (Rony, 37’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Cuca.

MACARÁ: Rodrigo Rodríguez; Bolaños, Estacio (Kinger, 39’/2º), Ayala (Mohor, Intervalo), Marrufo, Etchebarne e Ayala; Cazares e Martín Miranda (Tello, 24’/2ºT); Viera, Franco Posse (Ferro, 48’/2ºT) e Augustin Campana (Caicedo, 39’/2ºT). Técnico: Guillermo Sanguinetti

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER)

VAR: Joel Alarcon (PER)

Cartões amarelos: Escobar, Gabigol, Barreal, Rony (SAN); Ayala, José Cazares, Rodrigo Rodríguez, Estacio, Bolaños, Mohor (MAC)

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