Mirassol vacila no fim e empata com LDU nas oitavas da Libertadores

O Mirassol vacilou e saiu com um empate frustrante do Maião. Nesta quinta-feira (13/8), o Leão Caipira ficou no 1 a 1 com a LDU, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. Eduardo abriu o placar em um primeiro tempo em que a equipe de Rafael Guanaes deixou a desejar. Na segunda etapa, o time do interior paulista controlou a maior parte, mas uma falha mudou o roteiro. Strada, então, aproveitou e deixou tudo igual.
Na próxima quinta-feira (20/8), as equipes voltam a se enfrentar, às 19h, no estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, no Equador. Quem vencer, avança às quartas de final da Libertadores. Em caso de novo empate, o duelo será definido na marca da cal. O adversário sairá do confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras.
Mais sorte do que juízo
O Mirassol não fez um bom primeiro tempo, mas saiu com resultado positivo. Após minutos de controle equatoriano, o Leão abriu o placar na sua primeira – e única, praticamente – chegada. Edson Carioca aproveitou erro na saída de bola adversária e serviu Eduardo, que finalizou com categoria no cantinho. Depois disso, a LDU tomou conta do jogo. Corozo teve duas ótimas chances saindo na cara do gol, mas Walter defendeu. Os visitantes ainda carimbaram a trave duas vezes: primeiro com Cornejo, que quase marcou olímpico, mas parou no poste, e depois com Estrada, que apareceu livre na pequena área e, desequilibrado, acertou o travessão.
Vacilo
Diferente do primeiro tempo, o Mirassol melhorou o seu futebol, porém perdeu chances, vacilou nos minutos finais e cedeu o empate. Antes dos 10 minutos, Reinaldo, duas vezes, e Edson Carioca tiveram oportunidades, mas colocaram para fora. Em outro momento, Bruno Santos fez o goleiro Valle trabalhar, mas estava impedido. No entanto, após a parada para hidratação, o Leão Caipira diminuiu ritmo e começou a errar passes simples. Os equatorianos, assim, sentiram o gostinho do ataque. O primeiro susto foi com Cornejo, mas Strada não deixou barato após erro da zaga brasileira. A bola sobrou para Corozo, que desviou meio sem querer e deixou o camisa 11 na cara do gol para bater firme e empatar a partida.
MIRASSOL 1×1 LDU
Libertadores – Oitavas de Final (ida)
Data: 13/08/2026 (quinta-feira)
Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)
Gols: Eduardo, 14’/1°T (1-0) e Estrada, 36’/2°T (1-1);
MIRASSOL: Walter, Igor Formiga, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura (Denilson, 32’/2°T), Japa (Walisson, 14’/2°T), Eduardo (Shaylon, 33’/2°T), Alesson (Fernandinho, 25’/2°T), Bruno Santos, Edson Carioca (Carlos Eduardo, 33’/2°T). Técnico: Rafael Guanaes.
LDU: Gonzalo Valle; José Cuero, Ricardo Adé, Luis Segovia, Carabalí; Jesús Pretell, Fernando Cornejo (Juanse Rodríguez, 47’/2°T), Sebástian González (Alvarado, 38’/2°T); Yerlin Quiñonez, Janner Corozo, Michael Strada (Deyverson, 38’/2°T). Técnico: Gustavo Álvarez.
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Cartão amarelo: Neto Moura, Japa (MIR), Yerlin Quiñónez (LDU)
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