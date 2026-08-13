Thiago Mendes, do Vasco, projeta jogo de volta: “Difícil, mas não impossível”

O Vasco tentou de tudo, mas não conseguiu tirar o zero do placar diante do Olimpia, nesta quinta-feira (13), em São Januário. O Cruz-maltino teve maior posse de bola, muitas finalizações, mas não foi suficiente para sair com a vitória no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Sendo assim, o jogo da próxima semana, em Assunção, no Paraguai, será mais do que decisivo para o Vasco, que terá que aguentar a forte pressão dos torcedores do Olimpia, no Defensores del Chaco. Por isso, Thiago Mendes destacou, após a partida, que o Cruz-maltino precisa repetir a mesma postura do jogo desta quinta, e que tem ciência da dificuldade do jogo de volta fora de casa.

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“Temos que jogar da mesma forma que jogamos em casa, pressionando eles. Sabemos da dificuldade e temos que jogar com sabedoria. Será difícil, mas não impossível, e vamos trabalhar para buscar a classificação”, disse o capitão vascaíno ao “Paramount”.

Desse modo, Thiago Mendes também mostrou insatisfação com o resultado dentro de São Januário. O capitão vascaíno elogiou a atuação do time, destacando que a equipe praticamente não sofreu, mas que o empate não foi um bom início na eliminatória.

“Acho que o time fez um bom jogo. Não sofremos pressão do adversário. Sabemos que eles iam vir fechados para jogar no contra-ataque e não conseguiram isso. Mantivemos nosso ritmo, mas infelizmente não conseguimos abrir o placar”, finalizou.

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