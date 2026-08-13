Palmeiras se complica e vê Cerro se transformar em ‘pedra no sapato’ em 2026

O Palmeiras deixou escapar uma vitória que parecia encaminhada e ganhou mais um motivo para tratar o Cerro Porteño como uma verdadeira “pedra no sapato” na Libertadores. No empate por 1 a 1 nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final, o Verdão voltou a não conseguir superar o adversário paraguaio nesta edição do torneio.

O resultado também complicou a situação do time de Abel Ferreira na disputa pela vaga nas quartas de final. Depois de abrir o placar no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, a equipe sofreu o empate nos acréscimos e terá de buscar a classificação fora de casa. Assim, a partida decisiva será na próxima quarta-feira (19), em Assunção.

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“Libertadores é sempre difícil, jogo mais truncado, muito mais físico. No meu ver, conseguimos competir bem. Saímos na frente e acabamos tomando o gol no final, mas tem mais 90 minutos agora é corrigir nossos erros, tentar melhorar pra tentar fazer um grande jogo e tentar conquistar a classificação”, afirmou Marlon Freitas

“Acho que são detalhes. Três jogos empate uma derrota (dois na fase de grupos e um nas oitavas) A meu ver na primeira fase fizemos um grande jogo tivemos chances também é o detalhe precisamos corrigir o detalhe para voltar a vencer.”, completou.

Cerro já levou vantagem na fase de grupos

O duelo desta quarta-feira (12) foi o terceiro encontro entre Palmeiras e Cerro Porteño na Libertadores de 2026. E o retrospecto da temporada mostra por que o clube paraguaio ganhou o status de “pedra no sapato” do Verdão. Nesse sentido, até o momento, o time de Abel Ferreira tem apenas 11,1% de aproveitamento contra o adversário no ano.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentaram duas vezes. No primeiro confronto, em Assunção, os times ficaram no 1 a 1. Na quinta rodada, os comandados do técnico Ariel Holan venceram por 1 a 0 no Nubank Parque e ficaram com a liderança do Grupo F.

Agora, no mata-mata, o Verdão voltou a encontrar dificuldades. Mesmo com o domínio em boa parte da partida e a vantagem no placar, o time não conseguiu segurar o resultado e permitiu o empate nos minutos finais. Assim, o Cerro segue invicto diante do time paulista na Libertadores deste ano, com uma vitória e dois empates em três partidas.

Palmeiras terá desfalque no Paraguai

O empate no Nubank Parque deixou a classificação completamente aberta. Como não existe vantagem pelo gol fora de casa, o Palmeiras precisará vencer em Assunção para avançar diretamente às quartas de final. Por outro lado, um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Além disso, o elenco alviverde terá de lidar com uma baixa importante. Andreas Pereira recebeu cartão vermelho direto e está suspenso para a partida de volta. Abel Ferreira considerou a expulsão rigorosa e questionou a decisão da arbitragem após o confronto.

“Acho que fizemos um belíssimo jogo. Afinal, tendo em conta o adversário e todos os agarrões que o árbitro permitiu, a expulsão foi muito rigorosa se comparar a entrada no Roque na primeira parte, que nem na bola toca”, disse.

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