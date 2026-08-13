Cuca: “Neymar e Gabigol podem jogar juntos. Fizeram um grande jogo”

Após a dura vitória do Santos sobre o Macará, por 2 a 1, nesta quinta-feira, 13/8, pela ida das oitavas da Sul-Americana, Cuca disse que o time fez um bom jogo, elogiou os jogadores que entraram durante a partida (Gabriel Menino e Bontempo saíram machucados no primeiro tempo). Além disso, gostou muito do comportamento do time com Neymar, pela vontade e assistências, e Gabigol, que fez dois gols e alcançou uma marca importante (passou dos 100 gols pelo Santos, agora tem 101).

“Gabigol estava incomodado, com 99 gols. Faltava um e desta vez ele fez dois gols, teve outros dois anulados e outras duas chances, participou bem do jogo. Tomara que se mantenha assim daqui para a frente. Neymar jogou muito bem. A partida foi truncada com o rival fazendo 21 faltas. E Neymar muito visado. Mas ele buscou o jogo, finalizou, cobrou duas faltas que o goleiro salvou e deu assistências para os dois gols válidos e dois anulados. Ele foi muito importante para a gente vencer a partida”, disse Cuca, para comentar que Neymar e Gabigol, mesmo mandando pouco sem a bola, podem jogar juntos.

“No jogo técnico foram competitivos. Com eles, temos de jogar com as linhas mais juntas, com desgaste menor, mas jogando assim tem de não ceder campo ao rival. Conversamos muito e treinado bastante. Sem dúvida eles podem jogar juntos, fizeram um grande jogo.”

Cuca analisa a vitória e lamenta vitória mngra

Sobre a partida, Cuca fez esta análise:

‘Foi mais uma partida muito dura contra um adversário que não havia perdido na competição em sete jogos e tinha tomado apenas três gols. Ainda fizemos mais dois gols impedidos ali no fio de cabelo, como a gente fala, o que poderia ter nos dado um resultado um pouco maior. Nós saímos muito felizes com o que a equipe produziu. Lamentamos sair atrás do placar logo no início, mais uma vez, tendo que reverter tudo, mas nós tivemos atitude. Vencemos muitos duelos, primeira e segunda bola. Fomos absolutos na partida.’

O técnico lamentou a vantagem magra:

‘Vencer por placar maior nos daria uma tranquilidade um pouco maior, porque vamos jogar na casa do adversário, com o fator altitude e a viagem longa. De qualquer forma, levamos uma vantagem’, concluiu.

Treinador indica mudanças contra o Vasco

Com o resultado, o Santos joga pelo empate na volta, dia 20, em Ambato, no Equador. Mas agora vira a chave para o Brasileiro, com a partida contra o Vasco neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, num duelo entre equipes que estão na zona de rebaixamento. Cuca deu a entender que deve promover alterações.

“Vou esperar os médicos. Mas pode ter jogador que não vai aguentar, ainda mais depois de um jogo tão duro que foi o desta quinta, e se recuperar para enfrentar o Vasco, Depois ir a Quito de avião e três horas do ônibus até Ambato, Se eu sentir que um jogador não está 100%, vamos rodar.”

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