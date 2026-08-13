“Decepção”, resume Pedro Emanuel sobre empate com Olimpia

O Vasco teve a oportunidade de sair em vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta (13), o Cruz-maltino recebeu o Olimpia em São Januário para tentar sair na frente da eliminatória, mas apesar do grande volume e de finalizações na partida, o placar zerado deu o tom de descontentamento no apito final.

Após a partida, o técnico Pedro Emanuel classificou o empate em casa com o Olimpia como “decepcionante”, muito por conta das chances, e também pelo fato de ter que jogar o jogo de volta, no Defensores del Chaco, sem qualquer tipo de vantagem.

“Ficamos decepcionados e queremos dizer isso à torcida, que compareceu em peso e esteve conosco mais uma vez. Com a decepção de não ter uma vitória no final, mas o orgulho de ter dado tudo até o final”, disse o português.

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Por outro lado, Pedro Emanuel fez questão de destacar que, apesar do jogo de volta ser complicado, o Vasco pode ter boas chances, uma vez que o time paraguaio vai dar espaços. Segundo o português, a postura ultradefensiva do Olimpia em São Januário determinou o resultado.

“O Olimpia não vai fazer um jogo em casa como fez hoje. Foram extremamente defensivos, os números são evidentes. Isso nos levou a um tipo de jogo não é comum, com 20 chutes, vários escanteios. Mas a equipe mostrou uma baita atitude. Sabíamos que teríamos várias oportunidades porque o Olimpia geralmente se resguarda mais quando joga fora de casa, mas hoje foi muito mais. Mas criamos duas ou três boas oportunidades para pelo menos sair com um gol”, analisou.

Por fim, o português aproveitou para valorizar o desempenho de jogadores que ganharam uma oportunidade de entrar em campo nesta quinta. Segundo o treinador, quem entrou em campo contra o Olimpia mostrou que pode contribuir com o time.

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“Alguns jogadores, que não tem sido muito utilizados, colocaram muito nesse jogo para demonstrar que podem contribuir. Independentemente da desilusão do resultado final, acredito muito na qualidade do nosso trabalho”, finalizou.

Vasco e Olimpia voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Por conta do empate em São Januário, quem levar a melhor no tempo normal fica com a vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão da classificação será nos pênaltis.

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