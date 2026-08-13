Coritiba tem decisão favorável no STJD contra o São Paulo; entenda

São Paulo e Coritiba se enfrentam, dentro de campo, apenas no próximo sábado (15), no MorumBIS. Entretanto, o duelo já teve seu pontapé inicial fora de campo. Nesta quinta (13), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deu uma decisão favorável ao clube paranaense contra a política de precificação de ingressos feita pelo Tricolor para o duelo deste sábado.

O Coritiba havia entrado com um pedido de liminar no STJD por conta da divergência de preços nos ingressos disponibilizados para os torcedores do Coxa em relação aos bilhetes para os Tricolores – o São Paulo estabeleceu um preço cinco vezes mais caro para os visitantes.

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Por conta de uma promoção, o São Paulo colocou o ingresso mais barato para a partida no valor de R$20. Sendo assim, de acordo com o Manual de Competições da CBF, o preço do ingresso destinado à torcida visitante deve custar, no máximo, o dobro do ingresso mais barato da torcida mandante. Ou seja, os ingressos para os torcedores do Coxa deveriam ser, no máximo, R$40, e não R$100, como foi estipulado.

Através de nota oficial, o Coritiba se pronunciou sobre a “vitória” sobre o São Paulo com a liminar favorável obtida no STJD. O Coxa destacou que tentou contato com a diretoria do São Paulo, mas não houve uma resposta. Sendo assim, acionou o Tribunal para ter uma resolução.

Veja a nota oficial do Coritiba:

“O Coritiba informa que ingressou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e obteve decisão liminar favorável para garantir o cumprimento das regras estabelecidas pela CBF na venda de ingressos para a torcida visitante no jogo contra o São Paulo, neste sábado (15), pelo Campeonato Brasileiro.

O regulamento determina que o ingresso destinado à torcida visitante pode custar, no máximo, o dobro do ingresso mais barato disponibilizado para a torcida mandante, sem considerar a meia-entrada.

No caso da partida contra o São Paulo, o ingresso mais barato para a torcida mandante custa R$ 20. Dessa forma, o valor máximo para a torcida do Coritiba deveria ser de R$ 40. No entanto, os ingressos destinados aos torcedores Coxas-Brancas foram disponibilizados por um valor cinco vezes maior que o ingresso mais barato oferecido à torcida do São Paulo.

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O Coritiba procurou o São Paulo formalmente, solicitando esclarecimentos sobre a precificação, mas não recebeu resposta.

Diante da ausência de resposta e da proximidade da partida, o Clube recorreu ao STJD para garantir o cumprimento do regulamento e defender o direito de sua torcida.

Em decisão liminar, o STJD acolheu o pedido do Coritiba e determinou a adequação imediata do valor dos ingressos destinados à torcida visitante.

O Coritiba seguirá acompanhando o cumprimento da decisão e defendendo o direito de sua torcida, bem como o cumprimento das regras estabelecidas pela CBF para o Campeonato Brasileiro.”

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