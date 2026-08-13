Feminino: Santos perde pênalti no finzinho, e São Paulo vence clássico

Em clássico que contou com fortes emoções até os acréscimos, o São Paulo levou a melhor contra o Santos nesta quinta-feira (13), pelo Paulistão Feminino. Em Santana de Parnaíba, as Tricolores viram as rivais desperdiçarem um pênalti nos acréscimos para, assim, assegurarem o triunfo no clássico válido pela sexta rodada da competição.
O jogo
O time santista começou melhor, criando as principais chances do primeiro tempo: Evelin acertou a trave após jogada individual pela direita e, logo depois, Suzane Pires arriscou de fora da área e também carimbou o poste defendido por Carlinha. Apesar da pressão inicial, o São Paulo soube aproveitar sua oportunidade na etapa final. Aos 29 minutos, Camilinha cruzou com precisão e encontrou Clara, que cabeceou firme para abrir o placar, sem chances para a goleira Taty Amaro, que ainda tocou na bola antes de vê-la entrar.
Nos minutos finais, o jogo ganhou contornos dramáticos. Isabelle Guimarães chegou a ampliar, mas o VAR anulou o gol ao identificar toque de mão de Rafa Soares dentro da área tricolor. A árbitra Edina Alves assinalou pênalti para o Santos, e Analuyza foi para a cobrança. Carlinha, em noite inspirada, defendeu e garantiu a vitória são-paulina. Com o resultado, o São Paulo chegou a 12 pontos, ocupando a terceira posição, atrás apenas de Ferroviária e Palmeiras. O Santos, por sua vez, estacionou nos seis pontos e aparece em sexto lugar.
Próximos compromissos
Os times viram a chave para a disputa do Brasileirão Feminino. N a sequência da temporada, o São Paulo terá pela frente o Botafogo no domingo (16), às 11h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No mesmo dia e horário, o Santos enfrentará o Flamengo no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.
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