Corinthians supera expulsão e empata com o Rosario Central pela Libertadores

Em um confronto bem disputado e com um a menos, o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Rosario Central, no Gigante de Arroyito, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Com o resultado, quem vencer no jogo de volta, que será em São Paulo, ficará com a vaga na próxima fase. No entanto, em caso de novo empate, a definição do classificado será nas penalidades máximas.
O próximo compromisso dos comandados do técnico Fernando Diniz será no domingo (16). Afinal, a equipe recebe o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na sequência da temporada, o Timão terá o jogo de volta com o Rosario Central, marcado para o dia 20 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), também na Neo Química Arena.
Equilíbrio, VAR e bola na trave
A primeira chance dos donos da casa saiu dos pés de Campaz, que disputou a Copa do Mundo pela Colômbia. Assim, o atacante recebeu no meio e arriscou de longe para obrigar Hugo Souza a espalmar para fora.
O Timão, por sua vez, tentou um contra-ataque com Kaio César. O jovem arriscou de muito longe, mas não conseguiu surpreender o goleiro Ledesma, que ficou com a bola. Em outra boa chegada, Kaio recebeu a bola de Matheuzinho e bateu de chapa, entretanto a bola passou por cima.
Poucos minutos depois, os jogadores do Rosario pediram pênalti de Gustavo Henrique em Cantizano. Contudo, o árbitro foi à cabine do VAR não assinalou qualquer irregularidade na jogada. Do outro lado, Matheuzinho efetuou o cruzamento na área para Matheu Bidu, que cabeceou e acertou o travessão. Nos minutos finais, o tempo fechou, com uma troca de empurra-empurra.
Donos da casa pressionam
Na volta do intervalo, os donos da casa pressionaram. Di Maria teve liberdade para inverter a jogada e encontrar Campaz com liberdade. O colombino, no entanto, não conseguiu finalizar, porque Raniele o travou. Ávila foi outro jogador do Rosario a arriscar em direção ao gol de Hugo Souza, só que colocou força demais e mandou para fora.
Com muitos cruzamentos, o time argentino tentou se impor fisicamente, mas o Corinthians sustentou bem a pressão. Cantizano recebeu pela direita e, após deixar Bidu para trás, cruzou, mas ninguém chegou. Em cobrança de falta de Di Maria, a bola sobrou para Ávila, na segunda trave, soltar a bomba em cima de Hugo Souza.
Protocolo de racismo e expulsão
O arqueiro, por sinal, alertou o árbitro sobre insultos racistas da torcida do Rosario Central. Logo em seguida, o capitão Di María pediu que a torcida parasse com os xingamentos. Aos 34′, Allan fez mais um falta ao derrubar o adversário no meio de campo e recebeu o cartão vermelho, algo que complicou o Corinthians na reta final da partida.
Timão segura resultado mesmo com um a menos
Na reta final da partida, os donos da casa foram em busca do resultado. Após uma bola cruzada de Campaz, Di Maria fica com rebote e enche o pé, mas Hugo Souza espalmou e salvou o Timão.
Por fim, Matheu Bidu vacila na defesa e sofre desarme de Mrco Ruben, que entrou na segunda etapa. O centroavante bate cruzado e por pouco não tira o zero do placar. Além disso, o arqueiro corintiano fez boas defesas para garantir o bom resultado, que deixou o confronto em aberto para o jogo de volta, na Neo Química Arena.
ROSARIO CENTRAL 0 x 0 CORINTHIANS
Libertadores – Oitavas de final (Jogo de ida)
Data e hora: 13/08/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina (ARG)
Gols: Não teve
ROSARIO CENTRAL Ledesma; Coronel (Verón 32’/2ºT), Ovando, Ávila e Sández (Alan Rodriguez 42’/2ºT); Ibarra, Pizarro (Navarro – intervalo), Di María e Campaz; Copetti (Marco Ruben 42’/2ºT) e Cantizano (Badaloni 32’/2ºT). Técnico: Jorge Almirón
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon (André Ramalho 50’/2ºT) e Rodrigo Garro (Carrillo 37’/2ºT); Kaio César (Lingard 43’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz
Árbitro: Andrés Matonte (URU)
Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
Cartões Amarelos: Pizarro, Coronel e Copetti (ROS); Breno Bidon, Allan e Matheuzinho (COR)
Cartões Vermelhos: Allan 34′, do segundo tempo
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