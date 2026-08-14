Conmebol e FCF destinam R$ 5 milhões em ajuda após terremoto na Colômbia

A Colômbia vive dias de reconstrução após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país no início da semana e deixou dezenas de mortos. Em resposta à tragédia, a Conmebol e a Federação Colombiana de Futebol anunciaram uma parceria para doar 1 milhão de dólares (R$ 5,18 milhões) ao auxílio das regiões devastadas.

“Em tempos de dor e dificuldade, a família do futebol sul-americano reafirma seu compromisso e estende a mão ao povo colombiano, apoiando as famílias e comunidades afetadas por esta emergência”, disse, em nota, a entidade máxima do futebol sul-americano.

Além da ajuda financeira, a Conmebol já havia decidido adiar os jogos das Copas Libertadores e Sul-Americana que ocorreriam no território colombiano. Isso porque o momento é de total prioridade ao resgate das vítimas soterradas e o apoio às famílias que perderam suas casas.

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A mobilização também contou com gestos de solidariedade de jogadores colombianos que atuam no Brasil. John Arias, meio-campista do Palmeiras e natural de Chocó, uma das áreas mais afetadas, enviou dois aviões carregados com suprimentos médicos e alimentos. Além disso, ele liderou uma campanha para arrecadar doações. Carlos Cuesta, defensor do Vasco, seguiu o mesmo caminho e organizou ações para contribuir com seus compatriota.

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