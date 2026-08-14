Camisa de Yuri Alberto é furtada em Memorial do Corinthians; veja

Nesta quinta-feira (13), uma camisa do atacante Yuri Alberto foi furtada no Memorial do Corinthians, no Parque São Jorge. Um homem, ainda não identificado, foi flagrado pelas câmeras de segurança do local, e o clube registrou boletim de ocorrência no 52º Distrito Policial (DP).

De acordo com o registro policial, a ocorrência aconteceu na tarde desta quinta, durante um momento de visitação do local. Funcionários do Memorial e testemunhas prestaram esclarecimentos no 52ºDP, e o delegado João Oliveira, titular do distrito, registrou a ocorrência e solicitou perícia no local do furto.

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Veja o vídeo das câmeras de segurança:

Torcedor furta camisa de Yuri Alberto de Memorial do Corinthians Uma câmera de monitoramento flagrou a ação nesta quinta-feira (13). Segundo o clube, o torcedor não identificado entrou no Memorial por volta de 14h e furtou uma camisa do centroavante da época da conquista da Copa… pic.twitter.com/zK31MH8yhj — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 14, 2026

A camisa furtada pelo homem é considerada uma peça de grande valor – histórico e material – pelo Corinthians. De acordo com informações do clube, a camisa de Yuri Alberto que estava exposta no Memorial foi utilizada durante a campanha do título da Copa do Brasil em 2025.

Segundo o ‘Lance’, até o momento a camisa ainda não foi recuperada pelas autoridades policiais. Da mesma forma, o homem que furtou a camisa também ainda não foi identificado. As imagens divulgadas pelo circuito interno do Memorial estão sendo analisadas para que o indivíduo seja preso.

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