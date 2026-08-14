Franclim: “Um dia que nos envergonha profundamente”

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho teve que dar algumas explicações após o vexame do Alvinegro, goleado pelo Cienciano por 6 a 1, nesta quinta-feira (13), em Cusco, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Antes, no entanto, o treinador da Miranda do Corvo resumiu a noite desastrosa do Mais Tradicional.

“É um dia difícil para nós, todos os botafoguenses, algo que nos envergonha, obviamente”, declarou o treinador português.

Franclim acredita que o Botafogo estava preparado para a altitude e conhecia algumas características do Cienciano. O Glorioso foi para o intervalo perdendo por 4 a 0. No segundo tempo, o Glorioso também foi derrotado: 2 a 1.

“Sabemos da diferença e da dificuldade de jogar aqui. Estávamos de sobreaviso. O tipo de jogo do adversário, que é com muita bola na área, com muito cruzamento, nós treinamos sobre isso, falamos sobre isso, mostramos vídeos sobre isso. Tentamos evitar, mas não conseguimos. O adversário acaba por fazer um gol, faz um gol de bola parada, em que o VAR demora cinco minutos ou seis minutos a analisar. Ainda não vi o lance. E, depois, faz um terceiro, um arremesso, depois, faz um quarto, um grande gol do adversário, tem mérito”, acredita.

Franclim mudou e perdeu feio

Por fim, o treinador explicou o motivo pelo qual deixou Vitinho e Telles, titulares absolutos, no banco de reservas e fora dos 11 iniciais do encontro com os andinos.

“Trocamos os laterais exclusivamente por causa do tipo de jogo do adversário que era muito bola na área. Relativamente ao Danilo e ao Montoro, com bola eram os jogadores de espaço interior, sem bola, o Montoro fechava à esquerda e o Danilo entre o volante e o segundo zagueiro, para depois dar conforto ou não, ou para saltar. Depois, não estou aqui a dar recados a ninguém, nem à torcida, nem para ninguém, mas é um dia difícil para nós, todos os botafoguenses, que nos envergonha, obviamente”, esclareceu.

O Botafogo reencontra o Cienciano na próxima quinta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O Mais Tradicional precisa golear os peruanos por seis gols de diferença para chegar às quartas de final da competição internacional.

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