Corinthians cobra investigação sobre insultos racistas sofridos por Hugo Souza

No empate, sem gols, entre Rosario Central e Corinthians, na Argentina, o goleiro Hugo Souza ativou o protocolo de racismo ao informar ao árbitro uruguaio Andrés Matonte sobre insultos da torcida adversária. Após a partida pela Libertadores, o Timão se manifestou nas redes sociais, repudiou os atos e cobrou investigação da Conmebol.

“O Clube cobrará uma investigação que resulte na identificação e punições apropriadas aos torcedores que cometeram tais atos. É revoltante estarmos, mais uma vez, presenciando cenas como esta que não representam o que é o futebol.”, publicou o clube paulista, logo depois do arqueiro também se manifestar.

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“Infelizmente, toda vez que a gente vem jogar aqui é assim, é o jogo todo. Parece comum, parece uma coisa comum — que não pode ser! —, é o jogo todo: chamado de ‘macaco’, ‘mono’, ‘negro de merda’. Mas isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui. E aí, bom, a minha única atitude que eu posso fazer é comunicar o juiz, falar… porque, infelizmente, é um acontecimento que que acontece com frequência. Aqui, o que a gente tem que fazer é tentar manter a cabeça no jogo e torcer pra que isso um dia mude.”, disse.

Ao longo dos 90 minutos, o Timão teve uma postura consistente, visto que não deixou o adversário ser eficiente. Mesmo após a expulsão de Allan, aos 34′ do segundo tempo, o time suportou a pressão e conseguiu um grande resultado fora de casa.

Próximos compromissos

O próximo compromisso dos comandados do técnico Fernando Diniz será no domingo (16). Afinal, a equipe recebe o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na sequência da temporada, o Timão terá o jogo de volta com o Rosario Central, marcado para o dia 20 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), também na Neo Química Arena.

Veja a nota do Corinthians na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente e lamenta mais um episódio de racismo no futebol.

Na noite desta quinta-feira (13), no confronto contra o Rosario Central no estádio Gigante de Arroyito, válido pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, torcedores da equipe mandante cometeram atos racistas na arquibancada voltados ao goleiro Hugo Souza, do Timão, durante a partida.

O Clube cobrará uma investigação que resulte na identificação e punições apropriadas aos torcedores que cometeram tais atos.

É revoltante estarmos, mais uma vez, presenciando cenas como esta que não representam o que é o futebol.

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