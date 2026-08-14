Vasco pede à Justiça autorização para empréstimo de R$ 150 milhões

A diretoria do Vasco pediu urgência à Justiça do Rio para liberar um empréstimo DIP de até R$ 150 milhões. O valor viria do empresário Marcos Lamacchia (Almirante Participações), favorito para comprar 90% da SAF. O dinheiro, inicialmente, seria para manter o clube em funcionamento durante a recuperação judicial. O pedido saiu às 21h, desta quinta-feira (13/8).

A argumento do Vasco, aliás, é a possibilidade de “colapso” do fluxo financeiro, ressaltando que o caixa do clube não duraria mais do que sete dias, segundo o processo.

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Em 2025, o clube já teve aprovada pela Justiça do Rio a concorrência para contrair R$ 80 milhões, recebeu R$ 120 milhões esta ano pela venda de Rayan ao Bornemouth e ainda pegou mais um empréstimo de R$ 40 milhões. Agora, o clube quer um aporte mais significativo para fechar o ano.

A Almirante Participações e Empreendimentos S.A lidera a corrida para assumir o Vasco. Como investidora âncora, a empresa, portanto, tem prioridade na compra e assumirá os adiantamentos da Crefisa para manter as contas do clube em dia.

Por fim, a lei determina que o clube não pode realizar a venda diretamente para Marcos Lamacchia antes da abertura formal da concorrência. O empresário até possui cláusulas de preferência contratuais para cobrir eventual proposta concorrente que chegue à instituição. No entanto, não pode fazer a operação.

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