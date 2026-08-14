Diniz lamenta saída de Depay do Corinthians: “Triste com o desfecho”

O Corinthians conquistou um grande resultado ao empatar, sem gols, com o Rosario Central, na Argentina, pelas oitavas da Libertadores. No entanto, outro assunto tomou conta da coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz: a saída de Memphis Depay do clube paulista. Diante disso, o profissional afirmou que ficou triste com o desfecho da negociação e que gostaria de ter treinado o holandês.

“Fiquei muito triste e decepcionado com o desfecho, tinha uma vontade muito grande de trabalhar com ele. Meu contato com ele foi de muita qualidade, entendimento e fazer coisas boas juntos. Eu, de fato, fiquei triste e decepcionado com o desfecho. Naquele estágio que estava era uma impossibilidade.”, afirmou.

Leia mais: Hugo Souza desabafa após sofrer racismo na Argentina: “É o jogo todo”

“Estava praticamente fechado, para nós estava fechado. Faltavam detalhes pequenos, uma pena para mim e para o Corinthians. Eu tinha muito gosto de poder trabalhar com o Memphis, poderíamos fazer uma dupla interessante. Infelizmente não foi dessa vez”, lamentou.

Referência técnica e boa relação com o grupo

O comandante alvinegro deixou claro que todo o grupo sentiu a saída do holandês. Diniz, portanto, relembrou que o atacante criou relações dentro do clube e que era uma referência técnica no grupo.

“Todo mundo sentiu no departamento de futebol. O Marcelo Paz (executivo), o Julio Manso (supervisor) e todos os jogadores. O Memphis ficou dois anos aqui. Além dos títulos, ele criou relações com todo mundo. De repente ele até viria pra viagem, estava tudo certo”, frisou. “Teve uma frustração. Os jogadores foram mais uma vez fora de série, como têm sido comigo. Entrega e doação. Eles conseguiram fazer de um evento triste uma motivação para ter uma entrega maior”, finalizou. Próximos compromissos O próximo compromisso dos comandados do técnico Fernando Diniz será no domingo (16). Afinal, a equipe recebe o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na sequência da temporada, o Timão terá o jogo de volta com o Rosario Central, marcado para o dia 20 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), também na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.