Ferraresi se desculpa com a torcida do Botafogo: “Estamos muito irritados”

Zagueiro do Botafogo, Ferraresi reconheceu o desempenho trágico do Botafogo na derrota para o Cienciano por 6 a 1, nesta quinta-feira (14), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O defensor venezuelano pediu, então, desculpas à torcida alvinegra e contou que nada saiu conforme o planejado.

“São coisas que não podem acontecer. Passamos, aliás, a semana avisando sobre cruzamento. Eles, no entanto, chegavam, e sofremos gol de cruzamento. É tudo culpa nossa. Precisamos melhorar e muito. Desperdiçamos os primeiros 45 minutos, estamos muito irritados. Peço desculpas à torcida”, disse o beque.

Ferraresi, contudo, não joga a toalha e acredita em milagre no Estádio Nilton Santos.

“O jogo está por cinco gols. Eles marcaram seis aqui, é muito difícil, todos sabem disso, mas vamos fazer o melhor para virar com a nossa torcida. Vamos dar o nosso melhor lá”, prometeu.

O Botafogo reencontra o Cienciano na próxima quinta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O Mais Tradicional precisa golear os peruanos por seis gols de diferença para chegar às quartas de final da competição internacional.

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