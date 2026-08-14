Botafogo alcança recorde negativo em torneios da Conmebol

Sob a batuta do técnico Franclim Carvalho, o Botafogo obteve um recorde negativo nas competições da Conmebol. Afinal, o Glorioso é o primeiro time brasileiro a perder de 6 para um estrangeiro. Nesta quinta-feira (13), no Estádio Inca Garcilaso de La Vega, em Cusco, o Mais Tradicional caiu, assim, para o Cienciano, do Peru, por 6 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Antes do vexame histórico do Botafogo, as piores goleadas haviam sido Independiente del Valle 5×0 Flamengo, pela Copa Libertadores de 2020, The Strongest 5×0 Athletico-PR, pela Libertadores de 2022 – ambas também na altitude, de Quito e La Paz, respectivamente -, além de América de Cali 5×0 Athletico-PR, pela Libertadores de 2002.

A derrota do Botafogo, aliás, foi também a pior de um brasileiro na história da Sul-Americana. O desastre de Cusco supera LDU 5×1 Fluminense, pela final de 2009m e Peñarol 4×0 Corinthians, em 2021.

O Botafogo reencontra o Cienciano na próxima quinta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O Mais Tradicional precisa golear os peruanos por seis gols de diferença para chegar às quartas de final da competição internacional.

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