Marcão terá nova chance e tenta reorganizar Fluminense

Após demitir o técnico Luis Zubeldía, o Fluminense vai ter que recorrer novamente ao Marcão. Ídolo do clube, o auxiliar permanente assume o comando mais uma vez em meio a uma crise com a missão de apagar o fogo e recolocar o time nos trilhos. Dessa forma, esta será a sétima passagem do ex-jogador como treinador da equipe desde 2019.

Marcão comandou o Fluminense em sete ocasiões após demissões de treinadores. Portanto, isso aconteceu após as saídas de Fernando Diniz em 2019 e 2024, Oswaldo de Oliveira em 2019, Odair Hellmann em 2020, Roger Machado em 2021 e Mano Menezes em 2025. Já no ano passado, não chegou a assumir o comando entre a saída de Renato Gaúcho e a chegada de Luis Zubeldía.

No total, Marcão soma 72 jogos, 30 vitórias, 20 empates e 22 derrotas como treinador do Fluminense, com 50.9% de aproveitamento. O melhor momento ocorreu em 2021, quando assumiu o time entre a saída de Odair Hellmann e a chegada de Roger Machado. Afinal, no período conseguiu manter o Tricolor na zona de classificação para a Libertadores.

Além disso, Marcão também foi importante em 2019, quando ajudou o Fluminense a permanecer na elite do futebol brasileiro. Em agosto do mesmo ano, assumiu o comando após a saída de Fernando Diniz e esteve na beira do campo em uma partida. Porém, foi efetivado no mesmo ano após a demissão de Oswaldo de Oliveira. Assim, liderou o time na luta contra o rebaixamento.

Marcão nunca comandou Fluminense na Libertadores

A demissão de Luis Zubeldía acontece em meio a disputa das oitavas de final da Libertadores. Portanto, Marcão vai comandar as atividades nos próximos dias visando os jogos contra o Palmeiras, no sábado (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, e diante do Independiente Rivadavia, da Argentina, na terça-feira (18), às 19h, em Mendoza.

Caso permaneça no cargo até o jogo decisivo contra o time argentino, Marcão fará sua estreia em Libertadores. O auxiliar permanente já teve a oportunidade de comandar o Fluminense em duas partidas da Libertadores, com uma vitória e um empate, no entanto, nunca esteve na beira do campo em uma partida de Libertadores.

Nos dois jogos na Sul-Americana, aliás, Marcão assumiu o comando após demissões de treinadores. Em 2019, comandou o Fluminense no jogo de volta contra o Corinthians, em São Paulo, pelas quartas de final, mas o empate sem gols custou a eliminação. Já em 2025, comandou o time na vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, fora de casa.

Desde o ano passado, Marcão comandou o Fluminense em quatro jogos. No período, teve uma vitória, dois empates e uma derrota. A única vitória aconteceu contra o Once Caldas, pela Sul-Americana, fora de casa, enquanto os outros três tropeços aconteceram pelo Carioca (empates em 0 a 0 contra o Sampaio Corrêa e por 1 a 1 contra o Maricá, além da derrota de 1 a 0 para o Volta Redonda).

Boa relação com os veteranos

Marcão é uma figura com história no Fluminense. Revelado pelo Bangu, criou identificação com o Tricolor das Laranjeiras ainda jovem. Em 1999, foi contratado para defender o clube ainda na Série C do Brasileirão e fez parte de toda a reconstrução. Assim, disputou 397 jogos e foi o capitão das conquistas da terceira divisão em 1999 e dos Cariocas de 2002 e 2005.

Mesmo após a aposentadoria, Marcão permaneceu ligado ao Fluminense. Entre 2014 e 2016, foi auxiliar técnico do clube pela primeira vez. Em 2019, no entanto, retornou e se tornou auxiliar permanente — cargo que ocupa até hoje. Ao longo de mais de duas décadas, criou vínculo com nomes importantes, como o zagueiro Thiago Silva, que se tornou um amigo fora de campo.

Nos bastidores, Marcão é uma figura adorada pelos jogadores e tem uma boa relação, principalmente, com as lideranças do elenco. Além disso, também é um espelho para os jovens da base. Afinal, comandou o sub-23 em 2020 e teve participação no desenvolvimento de nomes como Martinelli, além de outros que já deixaram o clube como André, atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra.

Neste contexto, Marcão virou uma figura de confiança no Fluminense. Desde 2019 como auxiliar permanente, teve papel importante na reconstrução do clube e integrou a comissão técnica nos títulos da Libertadores em 2023, Recopa Sul-Americana em 2024 e nos Cariocas de 2022 e 2023. Além disso, também fez parte da campanha histórica do 4º lugar na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

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