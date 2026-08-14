De volta ao time titular do Vasco, Rojas valoriza chance e foca na classificação

Após quase um mês, o colombiano Johan Rojas voltou a ser titular com Pedro Emanuel no Vasco. O camisa 10 vascaíno atuou por 90 minutos diante do Olimpia, e foi quem teve a melhor oportunidade de gol no primeiro tempo, quando obrigou o goleiro do time paraguaio a fazer uma grande defesa. Contudo, o Cruzmaltino não conseguiu vencer em São Januário e ficou no empate sem gols.

Apesar do placar zerado, Rojas aproveitou a oportunidade e mostrou confiança de que o Vasco pode sair com a classificação para as quartas de final na próxima quinta-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção. O camisa 10 deixou de lado um possível pessimismo em ter que resolver o mata-mata na casa do adversário, e afirmou que está otimista em conquistar a classificação para a próxima fase.

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“Acho que o resultado é negativo para quem não acredita. Estamos muito otimistas pelo grupo que temos, pela classe de jogadores que somos. O corpo técnico nos deu essa confiança, então estamos muito otimistas de conseguir a classificação. Como eu digo, quem não é otimista, quem não acredita, esse é quem diz que o resultado não foi bom. Foi uma partida disputado, controlada por nós. Esperamos que no Paraguai possa dar uma vitória a nosso favor”, disse Rojas na zona mista em São Januário.

Encontrando seu melhor ritmo

Rojas chegou ao Vasco no início desta temporada, mas ainda não conseguiu jogar seu melhor futebol. O duelo contra o Olimpia marcou a sua 31ª partida pelo Vasco, e o colombiano ainda tenta encontrar uma forma de performar dentro de campo. São apenas dois gols e cinco assistências, e com o técnico Pedro Emanuel, não havia sido utilizado em três dos últimos quatro jogos.

O colombiano valorizou a chance que recebeu de jogar por 90 minutos desde a partida contra o Vitória, no último dia 16 de julho. Rojas também mostrou que pensa no coletivo ao afirmar que é importante estar em elenco onde todos os jogadores podem contribuir de diferentes formas ao que Pedro Emanuel pode pedir.

“Sim (feliz pela oportunidade). Necessitamos de todos os jogadores, e esperamos que todos mostrem tudo nessa competição entre jogadores, entre companheiros. Isso era o que queríamos, ter um elenco onde todos brigam por um lugar no time titular. Que todos estejam contentes, mesmo que não jogue, porque precisamos de todos para ajudar o Vasco e dar alegria para nossa torcida, que ela merece”, destacou.

O Vasco agora precisa virar a chave e voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (16/8), em São Januário, o Cruzmaltino recebe o Santos, às 16h (horário de Brasília), em um confronto direto na briga contra o rebaixamento, pela 23ª rodada. Quem vencer, pode deixar o Z4 e afundar ainda mais o rival.

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