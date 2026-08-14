Defesa do Corinthians se destaca em prova de fogo contra o Rosario

O Corinthians tem apresentado uma evolução importante no setor defensivo desde a chegada de Fernando Diniz. Assim, a equipe, que sofria com problemas para proteger sua própria área, passou a demonstrar mais organização e consistência sem a bola. Características que ficaram evidentes no empate por 0 a 0 com o Rosario Central, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

Mesmo fora de casa, o Timão conseguiu limitar as principais ações ofensivas do adversário e terminou a partida sem sofrer gols. A atuação ganhou ainda mais peso após a expulsão de Allan, aos 34 minutos do segundo tempo. Com um jogador a menos, a equipe mostrou concentração, disciplina e capacidade de suportar a pressão argentina até o apito final.

“A gente estudou muito o adversário. É uma equipe forte, joga longo e curto, com muitos cruzamentos e muita inversão. Mas Graças a Deus estávamos muito bem posicionados, não só eu, como o sistema defensivo inteiro, e a gente fica feliz com isso”, disse Gustavo Henrique.

“É um jogo muito difícil. Muito complicado jogar aqui, mas está tudo aberto e agora é na nossa casa. A gente sempre vem para ganhar, mas pelas circunstâncias, não conseguimos jogar igual esperávamos. Mas nos defendemos muito bem, e o importante era não perder aqui”, completou.

Entrega, consistência e trabalho coletivo

O resultado também reforça uma mudança de comportamento defensivo. Sob o comando de Diniz, o Corinthians passou a priorizar uma equipe mais compacta, com menor espaço entre os setores e maior participação dos jogadores na recomposição. O trabalho coletivo tem sido fundamental para reduzir as oportunidades cedidas aos adversários e transformar a defesa em um dos pontos de evolução do time.

No momento, o Timão soma 23 partidas sob o comando do treinador, com 16 gols sofridos (0,72 por jogo), segundo dados do “O Gol”. Além disso, são 13 partidas sem sofrer gols, uma consistência que chama a atenção e reflete no salto na classificação do Brasileirão. Após a pausa para a Copa do Mundo, o time sofreu tentos em apenas três das sete partidas disputadas (Contra o Inter duas vezes e o Bahia).

“A sensação que eu tenho é que não foi um erro estratégico contra o Inter. A gente pecou no comportamento. Assim, acho que faltou aquilo que a gente teve no jogo de volta, que teve lá em Bragança e que teve hoje. Uma entrega absoluta para poder se defender bem e, quando tiver a bola, acelerar o jogo. Então, isso que faltou, foi uma questão mais comportamental”, analisou Diniz.

Sem sofrer gols fora de casa, o Timão agora terá o apoio da torcida na Neo Química Arena para decidir a classificação. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Mais do que levar a decisão para seus domínios, o Corinthians deixou a Argentina com a sensação de que conseguiu cumprir a primeira etapa de um mata-mata: competir, resistir e manter o confronto completamente aberto.

Jogos em que o Corinthians não foi vazado com Diniz

Platense 0 x 2 Corinthians (Libertadores)

Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Brasileiro)

Corinthians 2 x 0 Santa Fe (Libertadores)

Vitória 0 x 0 Corinthians (Brasileiro)

Barra 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil)

Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileiro)

Corinthians 2 x 0 Peñarol (Libertadores)

Corinthians 1 x 0 Barra (Copa do Brasil)

Corinthians 1 x 0 Atlético (Brasileiro)

Corinthians 3 x 0 Remo (Brasileiro)

Corinthians 0 x 0 Athletico-PR (Brasileiro)

RB Bragantino 0 x 2 Corinthians (Brasileiro)

Rosario Central 0 x 0 Corinthians (Libertadores)



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