Flamengo volta atenções ao Mirassol pelo Brasileirão

O empate contra o Cruzeiro na última quarta-feira (12/8) deixou a vaga nas quartas de final da Libertadores em aberto. Agora, o Flamengo muda o foco para o outro torneio onde está vivo para renovar o título: o Brasileirão. Afinal, já neste domingo (16/8), a equipe de Leonardo Jardim visita o Mirassol, pela 23ª rodada, no estádio do Maião, na região noroeste de São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília).

Na competição nacional, o Rubro-Negro conseguiu diminuir a vantagem do líder Palmeiras, que tropeçou na rodada passada, e voltou a sonhar com a conquista. Atualmente, a equipe depende apenas de si, já que se encontra a seis pontos do rival paulista – possui um jogo a menos e também conta com o confronto direto do segundo turno, no Nubank Parque. Jardim, então, salientou a importância de mudança de foco após o desgastante jogo contra o Cruzeiro no Mineirão.

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“Eu ainda tenho que pensar no jogo do Campeonato Brasileiro daqui a três (dois) dias. Encurtamos a distância e não podemos abordar o jogo de domingo de forma leviana. Temos que pensar primeiro nesse jogo. Minha preocupação agora é o jogo contra o Mirassol”, afirmou em coletiva de imprensa após o 1 a 1 com a Raposa.

Técnico fez mudanças pontuais no Flamengo

Em relação aos últimos jogos realizados – contra o Vitória, no dia 9 de agosto, e Cruzeiro -, Leonardo Jardim realizou apenas três mudanças. Descansou Varela visando a força física de Emerson Royal para o embate contra os mineiros, além de conceder oportunidades a Gonzalo Plata e Bruno Henrique lá na frente. O ponta entrou na vaga de Carrascal, enquanto BH jogou no lugar de Pedro.

Carrascal e Pedro, evidentemente, entraram ao longo do prélio contra o Cruzeiro, bem como Lucas Paquetá, que saiu do banco pelo segundo jogo consecutivo após se recuperar de lesão. Dessa forma, podem ser algumas das mudanças para o confronto contra o Mirassol, a exemplo de Varela, que deve voltar à titularidade.

Distância pode cair para três pontos

Como o Palmeiras joga já no sábado (15/8) contra o Fluminense, no Maracanã, o Flamengo entrará em campo sabendo a quantos pontos pode ficar do rival na corrida pelo título. Em 2025, o Verdão também liderou durante diversas rodadas, mas, resiliente, o Fla cresceu na reta final e saiu com seu nono troféu do Brasileirão. Caso o Tricolor “ajude”, vencendo o time de Abel Ferreira no sábado, o Flamengo pode ficar na menor distância para o Palmeiras desde a sexta rodada: três.

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