São Bernardo x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

São Bernardo e Botafogo-SP entram em campo, nesta sexta-feira (14), pela 22ª rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no Primeiro de Maio, no ABCD Paulista. A equipe da casa soma 30 pontos e está na 12ª posição da Segundona. Já a Pantera está logo abaixo, em 13º lugar, com 27.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite tudo, ao vivo, a partir de 18h. Time escalado com Felipo Souza na narração, Thiago Hugolini nos comentários e Vítor Revez nas reportagens.

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