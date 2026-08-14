Sport x Londrina, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Em situações opostas, Sport e Londrina fazem duelo nesta sexta-feira (14/8), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha está na 10ª posição, com 32 pontos, e não quer perder de vista o G6. O Tubarão, por sua vez, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos. Mesmo se vencer, segue na mesma posição por conta da diferença para o Ceará, que tem 25 no momento.

A Voz do Esporte entra em campo logo às 19h, ao vivo, para acompanhar todos os detalhes deste embate. Pedro Casagrande narra a partida, com o suporte do assertivo Álvaro Martin nos comentários. A reportagem fica a cargo de uma dupla de fenômenos: Vitória Machado e Pedro Julião.

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