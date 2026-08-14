Cristiano Ronaldo não chamou nem a mãe para o próprio casamento

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram o casamento em uma cerimônia extremamente reservada, realizada na última terça-feira (11), em Cascais, Portugal. Segundo o jornal inglês The Sun, nem sequer a mãe do craque, Dolores Aveiro, e nem os irmãos do jogador, Hugo, Elma e Katia, participaram da celebração.

O casamento aconteceu na mansão do casal em Quinta da Marinha, avaliada em cerca de 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 220 milhões). Apenas quatro testemunhas acompanharam a cerimônia civil, além dos cinco filhos de Ronaldo e Georgina.

Entre os convidados estavam Ivana Rodríguez, irmã de Georgina, o amigo de longa data de Cristiano, Miguel Paixão, e o casal espanhol José Rodríguez Sangil e Mónica González Martínez. Inclusive, uma escrivã viajou do Porto até Cascais para oficializar a união.

Apesar disso, não há confirmação de que um rompimento familiar. Depois que Cristiano publicou nas redes sociais uma imagem mostrando as alianças do casal, Dolores reagiu à publicação com um coração. Katia também demonstrou apoio ao irmão nas redes sociais.

Cristiano e Georgina começaram a se relacionar em 2016 e anunciaram o noivado em agosto de 2025. O casal tem duas filhas, Alana Martina e Bella Esmeralda. O jogador ainda é pai de Cristiano Jr., Eva e Mateo, frutos de outros relacionamentos.

A cerimônia também colocou fim aos rumores de que o casamento aconteceria na Ilha da Madeira. No sábado passado (8), cerca de 3 mil torcedores se concentraram em frente à Catedral do Funchal acreditando que Ronaldo se casaria no local. Porém, a informação era falsa, e outra cerimônia acabou cercada pela multidão.





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