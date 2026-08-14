Vidente prevê futuro de Depay no Corinthians; veja o vídeo

Durante participação no programa Melhor da Tarde, da Band, a vidente Márcia Sensitiva afirmou que Memphis Depay deve chegar a um acordo para permanecer no Corinthians. Ao analisar o perfil do atacante, a astróloga apostou em um desfecho favorável para o impasse entre o jogador e a diretoria alvinegra.

A permanência de Memphis ganhou força como um dos principais assuntos do clube após o Corinthians decidir não renovar o contrato do holandês. A decisão, entretanto, desagradou aos patrocinadores másteres do Timão. Diante da pressão das empresas parceiras, a diretoria passou a reavaliar a situação e estuda retomar as conversas formais com o estafe do atleta.

Para fazer a previsão, Márcia Sensitiva levou em consideração a data de nascimento de Memphis Depay, que nasceu em 13 de fevereiro de 1994. A partir disso, destacou características atribuídas ao signo de Aquário para explicar como o atacante poderia se comportar durante as negociações financeiras.

“Ele é um moço frio. Calculista aquariano é frio, mas ele vai aceitar. Ele vai fazer acordo. Tenho certeza”, afirmou a vidente.

Na sequência, a astróloga explicou que, apesar de os aquarianos serem conhecidos pela lealdade, costumam adotar uma postura mais racional e visionária em momentos decisivos. Segundo Márcia, essas características indicam uma alta possibilidade de Memphis continuar defendendo o Corinthians.

“Aquariano é leal demais, tem amor ao próximo, mas no dia a dia é frio. A gente tem aí de 80% a 90% de chance de ele voltar, agora é certo. Esse cara já está pensando lá na frente”, completou a participante.

Veja a previsão de Memphis Depay:

Mds a Márcia sensitiva disse que o Memphis fica, agora eu acredito#ficamemphis pic.twitter.com/kSHa9tnFa8 — Lora (@lorasccp_) August 13, 2026

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